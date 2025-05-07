誤讓卓榮泰稱「全額負擔嘉義市輕軌」 交通部長陳世凱道歉了

交通部長陳世凱今天道歉說，交通部提供給卓榮泰的資料過於簡化，導致院長回復錯誤。（記者吳亮儀攝）

2025/05/07 17:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕嘉義市多次爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」應由中央主政興建及全額負擔，交通部也多次要求嘉義市應先提出經費分配原則，從未答應全額負擔。行政院長卓榮泰日前稱中央可以幾乎全額負擔372億，對此，交通部長陳世凱今天（7日）道歉說，這是交通部資料準備錯誤，嘉義市政府仍該趕快提出建設經費的分配比例和預算。

陳世凱今天向媒體解釋，卓榮泰院長所說的「中央可以負擔372億」，其實指的是嘉義市政府所提的方案，「但我們（交通部）提供給院長的資料順序不好，所以院長誤會了，交通部要對此道歉」。

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陳世凱說，交通部都希望協助各縣市政府的軌道和交通，也希望嘉義市政府趕快依照法規，先提出經費的分配比例和預算。

嘉義市政府多次要求中央政府全額負擔嘉義市輕軌的經費，交通部也多次強調，依法規嘉義市至少得先提出分配比例，再來討論，而且縣市政府的軌道建設也從未由中央政府全額負擔，唯一例外是機場捷運，但該案屬於國家級建設計劃。

交通部路政及道安司說明，有關行政院長卓榮泰昨天（6日）在立法院院會答詢時所述「嘉義輕軌案，中央負擔372億工程款一節」，是幕僚直接摘述嘉義市政府報告書內容「372億工程款由中央全額負擔，嘉義市及嘉義縣政府負擔用地費」，屬嘉義市府的要求與期待。

交通部說明，但因提供的資訊過於簡化，導致卓榮泰回復造成外界誤解，認為院長承諾「中央負擔372億工程款」，交通部表示歉意。

根據交通部在2011年4月訂定發布「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，規定地方政府納入周邊開發效益，計算計畫自償率，並據以計算中央及地方財務分擔；中央依據計畫自償率及地方財力級次，就非自償經費予以補助，地方則除用地費外，尚須負擔自償經費、部分非自償經費，是全國一致性原則。

嘉義市政府2024年11月所提嘉義捷運藍線可行性研究報告，未依前開要點計算中央與地方財務分擔外，也尚未與嘉義縣政府完成協商，從而交通部尚未辦理捷運委員會審查亦未提報行政院，卓院長自不可能承諾「中央負擔372億工程款」。

交通部強調，請嘉義市政府速依捷運審查要點規定計算財務分擔，完成縣市協調，俾交通部儘速辦理後續審查程序。

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