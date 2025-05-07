南橫車神「高速婆婆」飆到被警車追 可愛女老師成布農族國寶級巫師

胡金娘主持多場祭儀，加上威望十足，算得上是「國寶級巫師」。（記者劉人瑋攝）

2025/05/07 18:04

〔記者劉人瑋／台東報導〕海端鄉聯合射耳祭今天舉辦記者會，邀請來的巫師是86歲的胡金娘，是海端祭儀熟面孔，她師專畢業後就到海端任教，記者會現場的鄉長胡金至、代表會主席古天來都是她的學生，師徒相見分外有趣，胡金至還「爆料」，胡金娘從腳踏車都不會騎的女老師，最後成了「台20線車神」、海端的「高速婆婆」與祭儀壓軸。外貌可愛的阿嬤原來還有這樣的過去，令人驚訝。

胡金娘不僅成為鄉長，還教出了海端鄉長和代表會主席，在海端聲望非常大，個頭嬌小的「國寶級巫師」在會場一被介紹，就獲得熱烈掌聲。胡金至說，別看老師這麼嬌小又年長，她以前超漂亮，而且開車又很「殺」。胡金娘聞言害羞笑道，「沒有啦」、「不要亂介紹」。

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原來，胡金娘畢業後就到海端任教，21歲左右轉到初來國小教書，學生少，全校為混齡班，胡金娘個性活潑，常和孩子們打成一片，她住在紅石部落，清晨4點天未亮就走路到海端上課，但到了初來國小體會到騎自行車的必要，靠著學生們一起教她騎車。

一大群一到六年級的頑皮鬼教車，下場肯定不會很好，當地地勢陡峭，十幾個小孩在斜坡上拉住自行車，對胡金娘大喊，「老師快騎上，大家放手以後你就會騎了」。當年還是可愛女老師的胡金娘不疑有他，乖乖跨上，想不到學生一起鬆手，老師的確是騎上車滑下坡，但自帶高速讓她嚇得忘記煞車，連車帶人撞向石頭、在草堆中翻滾，等她全身疼痛爬起，看到的卻是一大群拍手大笑的小孩。胡金娘說，小孩都很可愛，實在不忍心修理他們。

經過了「十次革命式」的學習，胡金娘不僅會騎車，後來也學會開車，南橫路程遙遠，她每次都開很快；當上阿嬤後，還曾因飆車飆到時速120公里，被警車追趕。胡金娘說，那些警車都追不上我，「但胡金至（鄉長），你不要再這樣介紹了」。胡金至十分識相地說，那是老師以前的戰績，現在都只開時速60而已。師徒兩人互動親切又有趣，談笑間似乎又回到當年的可愛女老師與頑皮的小學生。

尊重胡金娘的學生不只是胡金至，曾有友人突然造訪，她無奈地望著學生們說，「有沒有肉？」如今也已40、50多歲的一群老學生到處傳話大喊，「還有沒有山肉？老師要的！」立即有人二話不說就扛出水鹿腿，洗淨、薄片後再爆炒，招待不速之客。學生說，老師（胡金娘）教我、照顧我，就算我再老也聽她的話。

一直爆料的學生、海端鄉長胡金至（左）與胡金娘（右）聊起以往在校生活。（記者劉人瑋攝）

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