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    挺學子！彰警32輛汰換警車送彰師附工 培育汽車達人

    彰化縣警局今天將汰換的23輛巡邏機車、9輛巡邏汽車送給彰師大附工汽修科。 （圖由縣警局提供）

    彰化縣警局今天將汰換的23輛巡邏機車、9輛巡邏汽車送給彰師大附工汽修科。 （圖由縣警局提供）

    2025/05/07 17:12

    〔記者湯世名／彰化報導〕挺學子！為支持國內技職學校學生在車輛維修專業實作的能力，彰化縣警局今天（7日）將汰換的23輛巡邏機車、9輛巡邏汽車送給彰化師範大學附屬高級工業職業學校汽車修理科，讓學生可以在實習課程中延伸技術、精進專業技能、結合理論與實務，培育出汽車達人。

    捐贈儀式由縣長王惠美、縣警局長陳明君、彰師附工校長石文傑、警察志工大隊長何建昌等人出席。

    王惠美在捐贈儀式中表示，彰師附工在技職學校中是數一數二的，這次捐贈主要是警察局汰換汽機車，總共捐贈警用機車23輛、汽車9輛，提供彰師附工的汽修科，讓課程能夠跟實務銜接。

    她說，警察局這些車輛的經費來源，除了縣府編列的經費以外，有些是社會善心人士的支持，期許這些汰換警用車輛，過去，一起守護大家的安全；現在，也能取之於社會，用之於教育，傳承到學校，讓學生們有更好的學習與收穫。

    彰師大附工校長石文傑表示，感謝縣長王惠美在大力促成彰師附工精密加工中心大樓成立後，這次又捐贈汰換警用車輛給予學校，讓學生可以有更多的實務的經驗。

    縣警局則指出，警察是「人民保姆」，除了維護全民生命及財產安全外，更透過本次的車輛捐贈支持學校教學實務，對台灣技職教育做出貢獻，支持技職人才培育，為汽車產業培育技術人才盡一份心力。

    彰化縣警局捐贈汰換的32輛警用汽機車給彰師大附工汽修科，希望能培育出汽車達人。 （圖由縣警局提供）

    彰化縣警局捐贈汰換的32輛警用汽機車給彰師大附工汽修科，希望能培育出汽車達人。 （圖由縣警局提供）

    彰化縣長王惠美（左2）表示這次捐贈主要是警局汰換汽機車，總共捐贈32輛。 （圖由縣警局提供）

    彰化縣長王惠美（左2）表示這次捐贈主要是警局汰換汽機車，總共捐贈32輛。 （圖由縣警局提供）

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