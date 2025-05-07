白沙屯媽祖進駐受天宮 廟方提醒香燈腳「別傷害猴蛇蟹龜」獲萬人大讚

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香活動，在昨（6）日創下200年來首度進入南投賜福，並在當晚駐駕名間鄉松柏嶺受天宮，吸引大批信眾前往參拜。（民眾提供）

2025/05/07 17:34

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香活動，昨（6）日創下200年來首度進入南投賜福，並在當晚駐駕名間鄉松柏嶺受天宮，吸引大批信眾參拜。廟方特別發文提醒跟隨媽祖一起夜宿的香燈腳，當地自然生態豐富，若遇各種野生動物請勿驚慌，更不要出手傷害「玄天上帝的腳力」，並傳授正確的應對方式。

松柏嶺受天宮在臉書粉專的發文介紹，受天宮主祀「北極玄天上帝」，坐落於生態豐富的八卦台地，當地物種繁多，上帝座下的龜蛇聚集於此修行，附近的龍眼靈泉更棲息著瀕危物種淡水蟹。同時，廟方也提醒夜宿的香燈腳，如遇蛇類探班，請柔性驅離即可，切勿傷害；若遇猴群，請收起食物，轉頭不要對視，以免發生人猴衝突。

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受天宮還補充表示，彩繪階梯的「烏鴉將軍」、「黑虎將軍」都是開光入神的，香燈腳入睡前可以打聲招呼，並在文末打趣說，「是不是覺得玄天上帝根本是動物友善之神？」。另外，受天宮還附上一張圖片，上面不僅清楚印出可能遇到的野生動物圖案，還在圖片中強調「守護聖地生態，注意夜宿安全」。

貼心告示一出，立即掀起熱烈迴響，還有不少網友分享曾在當地遇到各種野生動物的經驗，「眾生皆有靈」、「還有遇過鹿」、「謝謝小編傳遞正確觀念」、「喜歡這樣友善野生動物的溫馨提醒」、「謝謝上帝公護台灣，也護台灣生靈」、「今天走過的髮夾彎山林裡，也有石虎歐！」、「我開車回程下山時，看到一條褐黑長蛇跨越山林」。

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