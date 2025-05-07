查獲孳生源開罰3千元起跳 南市4月起已開67張罰單

南市自4月1日起針對查獲孳生源，一律開罰且無改善期，4月已開出67張罰單。（圖由南市衛生局提供）

2025/05/07 16:59

〔記者蔡文居／台南報導〕目前全國登革熱境外移入個案已達51例，為杜絕登革熱，台南市自4月1日起針對查獲孳生源，一律開罰3000元至1萬5000元，且無改善期，目前4月份已開出67張罰單。

南市登防中心主任尤天厚表示，登革熱是一種「社區病」、「環境病」，一旦有登革病毒進入社區，且生活周圍有斑蚊孳生，就有登革熱流行的可能性。請民眾徹底清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，消滅登革熱。

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南市衛生局表示，台南市今年1至3月為登革熱防治衛教宣導期，自4月1日起針對查獲孳生源，則依據傳染病防治法規定，處罰鍰3000元至1萬5000元且無改善期，目前4月已開立67張罰單，請市民朋友務必清除孳生源。

另外，有關民眾於夜間倒垃圾時看到大量蚊蟲，南市登革熱防治中心今天邀集疾病管制署南區管制中心及國家衛生研究院專家，會同中西區公所、環保局、里長於西賢里進行聯合巡查，經調查，禍首為「鹹水家蚊」，並非可傳播登革熱病毒的埃及斑蚊或白線斑蚊。

南市衛生局表示，登革熱病媒蚊「埃及斑蚊」或「白線斑蚊」，腳上則有明顯的白色斑蚊俗稱「花腳蚊」，多於白天活動，斑蚊在白天吸血，以早上9-10時及下午4-5時為吸血高峰，斑蚊喜於乾淨積水容器及積水處產卵。目前戶外蚊子增多，主因與近期氣溫回升與水體環境有關，搖蚊與家蚊在傍晚或夜間出現較為頻繁，雖數量大，但不會傳染登革熱，請民眾無須過度驚慌。

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