別再以貌取蛾！台灣飛蛾資訊站蒐集逾80萬筆 輕鬆看美蛾

生多所介紹自2014年成立的台灣飛蛾資訊站，蒐集多筆台灣在地飛蛾資訊。（記者楊媛婷攝）

2025/05/07 16:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕同樣是鱗翅目昆蟲，大部分人更愛外表亮麗的蝴蝶，遇到飛蛾通常都會先「矮哦」，不過許多飛蛾其實也跟蝴蝶一樣美，農業部生物多樣性研究所維運「台灣飛蛾資訊分享站」已邁入第11年，收錄超過80萬筆台灣在地觀察到的飛蛾資料，讓民眾透過資料查詢，一手掌握飛蛾資訊。

不少人過去都曾在求學時養過蠶寶寶，並一路觀察蠶寶寶結蛹、成飛蛾，生多所所長楊嘉棟表示，因為外表的關係，民眾多半比較喜愛蝴蝶，而忽略飛蛾，但飛蛾數量與種類大約是蝴蝶的15倍，為讓大家更了解飛蛾，生多所於2014年架設「台灣飛蛾資訊分享站（https://twmoth.tbri.gov.tw/peo/aboutme）」，除生多所歷經15年所採集的資料，許多公民科學家也透過參與臉書社團「慕光之城蛾類世界」分享資料，目前網站蒐集資料已經超過80萬筆，其中已鑑定至種的資料已涵蓋73科、1812屬、3903種，鑑定蛾類已占台灣已知鱗翅目昆蟲74%。

請繼續往下閱讀...

生多所研究員林旭宏表示鱗翅目昆蟲約有30萬種，蝴蝶跟飛蛾比例約為1比15，台灣飛蛾資訊分享站除可以查詢飛蛾種類，還能看出各種飛蛾在台灣的分布情況與出現熱點，這些資料都是生多所人員與志工逐筆用「工人智慧」詳細比對，他希望透過該網站的資料讓民眾不要再害怕蛾類，除少數蛾類是農業害蟲，但更多蛾類其實也在農業扮演授粉等重要角色。

楊嘉棟表示，農業重要害蟲秋行軍蟲因為外表跟蛾類類似，許多公民科學家也會上傳秋行軍蟲的資料，但從網站就可以知道秋行軍蟲確實是自2019年後才開始出現在台灣，網站的資訊也能協助確定外來昆蟲的危害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法