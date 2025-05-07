補充護理人力減壓 卓榮泰提2方向著手

行政院長卓榮泰7日在衛福部長邱泰源等陪同下出席「114年國際護師節慶祝大會」，親自頒發台灣傑出護理人員獎給得獎人，並一同合影留念。（記者張嘉明攝）

2025/05/07 16:34

〔記者林惠琴／台北報導〕行政院長卓榮泰今（7日）出席114年國際護師節慶祝大會，針對護理工作繁重，他表示讓離開的護理人員重回職場、剛畢業的新鮮人經考用合一制度進入職場是2大方向，也贊成重建護理勞動環境、薪資待遇，以及提升民眾對護理工作的尊重。

114年國際護師節聯合慶祝大會主題為「護理領航、攜手創新、健康永續」，由衛福部、中華民國護理師護士公會全聯會與台灣護理學會主辦，卓榮泰與陳麗琴、廖美南2位理事長在現場共同引領燭光傳遞，象徵護理精神世代傳承，照亮這座城市、這片土地，映照著每一位無私奉獻的身影。

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卓榮泰致詞時指出，目前登錄護理人員30萬人，但真正在第一線服務為19萬人，現在透過2種方式，包含讓從職場回到家庭的護理人員，重新返回護理職場，以及畢業新鮮人經由考試院與行政院的考用合一制度，不必考艱深的題目，充分進入職場，以達到減輕現行工作壓力、補充人力的目標，並且一定會有更多配套措施。

卓榮泰提到，健康台灣是賴清德總統重要的治國理念，提出癌症、三高防治中，健康促進與精準醫療是很重要的2件事，許多過程需要護理師循循善誘、諄諄教誨、一一叮嚀、再三重複，才能讓民眾達到健康促進，並接受精準醫療，贊成重建護理勞動環境、薪資待遇，以及提升民眾對護理工作的尊重。

在致詞尾聲之際，現場台下則有人員3度高喊「三班護病比要入法」，卓榮泰微笑以對，主持人則緩頰「因為很重要，所以要說3遍」。

衛福部長邱泰源則指出，護理人員絕對是醫療團隊最重要的一環，會建立相關平台共同思考、發揮智慧，以人民健康為主、國家發展為目標努力，應該可以解決很多困難。

今日大會為表彰長年堅守護理崗位的專業楷模，頒發台灣護理典範獎1位、傑出護理人員專業貢獻獎10位、服務奉獻獎9位、台灣護理先驅周美玉女士薪傳獎1位及表揚25年以上資歷的4340位資深護理人員等獎項，向在各個領域發光發熱的護理人員致敬。

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