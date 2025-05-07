雲縣老年人口突破14萬人 縣府推「愛老總綱領」

雲林縣老年人口逾14萬，縣府推出「雲林縣愛老總綱領」。（記者李文德攝）

2025/05/07 16:49

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣老年人口突破14萬人，已邁入超高齡社會。為讓長者了解相關高齡服務，縣府推出「雲林縣愛老總綱領」，提出10大面向，更統整服務資源，縣府依照「樂」、「行」面向，即日起推出「花甲銀遊樂雲林」活動，長者持縣內敬老愛心卡搭乘縣內公車滿50次即可參加抽獎。

縣府社會處長林文志指出，縣內人口共65萬6155人，65歲以上人口現已14萬6人，占全縣總人口21.33％，已進入超高齡社會，雲林縣已是全國老化程度第5高縣市，相關長者長照服務等，必須面面俱到。

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林文志表示，長者們目前可以接受到的高齡照顧服務，縣內各局處都有做到，但通常這些政策較屬片段性，因此整個各局資源提出「雲林縣愛老總綱領」，分為食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學10大主軸面向，除了統整出與面向相關的相關服務外，縣府針對長者照護，未來也將朝10大面將進行推動政策，且10大綱領將會公布在縣府、社會處官網，讓民眾們清楚，現在有哪些長照福利政策。

縣府即日起根據「樂」、「行」兩面向，推出「花甲銀遊樂雲林」活動，鼓勵長者多走出家門，提升社會參與。今雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱等人，共同歡送長輩搭乘大眾運輸工具前往北港朝天宮。

林文志表示，2016年縣府開辦敬老愛心乘車卡，迄今已發出9.3萬張，每月搭乘次數約1.3萬次，鼓勵長輩多走出戶外，可走訪縣內山、海線特色廟宇、觀光工廠、在地名店等景點。長者持雲林縣敬老愛心卡搭乘縣內公車，即日至9月30日及10月1日至12月31日分兩波活動，搭乘次數各超過50次即可上網登錄參加抽獎。

林文志指出，同時鼓勵縣內老人會、社區發展協會組團搭乘公共運輸出外旅遊，因此再推動「雲林縣愛老友善店家」，長者持敬老愛心卡到特約店家即享有優惠，目前已經有34處友善店家，正持續招募中。

張麗善表示，面對人口老化問題，盼透過相關因應政策讓長者們安心養老，未來也將針對愛老10大綱領，提出各項福利政策，打造友善的高齡生活環境。

縣府推出「雲林縣愛老總綱領」提出10大面向，今再依照「樂」、「行」面向，即日起推出「花甲銀遊樂雲林」活動，長者持縣內敬老愛心卡搭乘縣內公車滿50次即可參加抽獎。（記者李文德攝）

縣府推出「雲林縣愛老總綱領」提出10大面向，今再依照「樂」、「行」面向，即日起推出「花甲銀遊樂雲林」活動，長者持縣內敬老愛心卡搭乘縣內公車滿50次即可參加抽獎。（記者李文德攝）

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