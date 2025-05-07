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    首頁　>　生活

    靠1張台灣教授名片找回父親遺物 日本家人訪城市科大感念台日情誼

    1張名片串起台日情，圖為城市科大校長馮美瑜（右起）、伊東優里、城市科大應外系校友蕭博允、城市科大應外系主任陳乃慈。（圖由城市科大提供）

    1張名片串起台日情，圖為城市科大校長馮美瑜（右起）、伊東優里、城市科大應外系校友蕭博允、城市科大應外系主任陳乃慈。（圖由城市科大提供）

    2025/05/07 16:57

    〔記者楊綿傑／台北報導〕1張台灣教授的名片助日本人找回對父親的思念！在台灣出生的日籍律師伊東香保2018年時來台參加活動，隨身攜帶曾在台灣生活的父親親手縫製的刺繡包，後卻不慎遺失，直到2年後才透過台北城市科大應外系主任陳乃慈的名片而尋獲，近日其親人訪學校領回，為牽起台日情誼而深受感動。

    2018年夏天時，伊東香保和兄妹一同來台參加活動。為緬懷父親曾在台北生活，她特地帶來父親在1940年代住院時親手縫製的刺繡包，圖案是印地安酋長的側臉，有深厚的歷史和家族情感。但活動結束後，她不慎將裝有刺繡包與重要文件的黑色手提袋遺落在計程車上，苦尋2年始終無果，當時曾感嘆「也許父親希望這個包留在台灣吧」。

    直到2020年，陳乃慈接到電台來電，表示在1件未領回的遺失物中，發現陳乃慈與伊東香保的名片，後續透過這條細微線索，成功聯繫上伊東香保，在取得授權後，陳乃慈與學生蕭博允前往領回，妥善保存於應外系。

    伊東香保的妹妹伊東優里近日飛來台灣親領包包，她表示，刺繡包不只是爸爸在住院時1針1線縫出來的，還有其他的病友共同參與。對於家族而言，刺繡包不只是爸爸的回憶，而是台灣的回憶都濃縮在包包裡。在歸還儀式上，曾協助領回包包的蕭博允還回到學校擔任現場口譯，沒想到1張名片竟能串起1段跨國的深厚情誼。

    伊東優里將包包中的圍巾贈予城市科大應外系，象徵對台灣的感激，讓這段緣分能延續。陳乃慈表示，2018年活動拍合照時，伊東優里就剛好在她的旁邊，現在重逢能親手將包包歸還非常感動，而每段語言都可能有深遠的連結，1張名片也可能把遺失的珍貴給找回，這份跨越時空的緣分，深化台日間的情感，也看見台灣溫暖守護的力量。

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