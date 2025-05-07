農地經營民宿、餐廳等非農業使用 屏縣府：開單+課稅

農地非農用作為民宿或餐廳將課稅。（記者葉永騫攝）

2025/05/07 16:54

〔記者葉永騫／屏東報導〕田賦已經停徵，農地目前不課稅，但是農地如果經營民宿、餐廳等非農業使用，不但要課稅並且要會違規受罰，屏東縣政府財稅局表示，農地的地上建物如果非農業使用，就不符合田賦停徵的規定，財稅局就會依法恢復課徵地價稅並且最多追繳5年的費用，而違規的部分也會有農業處等相關單位處分，農民一定要特別注意。

農地興建農舍或農業相關設施，只要是提供農業使用，經過申請通過後不用繳稅，但是有少數農民將農舍提供作為民宿或餐廳來使用，甚至設立營利商號或者出租給他人使用者，就不符合課徵田賦的規定，只要查獲就會恢復課徵地價稅，並且從變更使用日起追繳地價稅，最高可以追繳5年。

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財稅局提醒，農民如果違規使用，不但會被農業處等相關單位處分，財稅局也會進行課稅，裁罰後如果地主不再供營業、出租使用，可以在5月1日到31日向土地所在地之鄉鎮市公所重新提出申請，經相關單位勘查核准確認為農用後，土地才能恢復免課徵田賦，如果超過申請期限，就要等到隔年5月才能再申請。但如果因買賣、贈與或繼承等原因新取得土地，新的土地所有權人仍應於期限內重新提出申請，經核准後才能符合農地農用免稅優惠。

農地非農用屏東縣財稅局要追繳欠稅。（記者葉永騫攝）

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