為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農地經營民宿、餐廳等非農業使用 屏縣府：開單+課稅

    農地非農用作為民宿或餐廳將課稅。（記者葉永騫攝）

    農地非農用作為民宿或餐廳將課稅。（記者葉永騫攝）

    2025/05/07 16:54

    〔記者葉永騫／屏東報導〕田賦已經停徵，農地目前不課稅，但是農地如果經營民宿、餐廳等非農業使用，不但要課稅並且要會違規受罰，屏東縣政府財稅局表示，農地的地上建物如果非農業使用，就不符合田賦停徵的規定，財稅局就會依法恢復課徵地價稅並且最多追繳5年的費用，而違規的部分也會有農業處等相關單位處分，農民一定要特別注意。

    農地興建農舍或農業相關設施，只要是提供農業使用，經過申請通過後不用繳稅，但是有少數農民將農舍提供作為民宿或餐廳來使用，甚至設立營利商號或者出租給他人使用者，就不符合課徵田賦的規定，只要查獲就會恢復課徵地價稅，並且從變更使用日起追繳地價稅，最高可以追繳5年。

    財稅局提醒，農民如果違規使用，不但會被農業處等相關單位處分，財稅局也會進行課稅，裁罰後如果地主不再供營業、出租使用，可以在5月1日到31日向土地所在地之鄉鎮市公所重新提出申請，經相關單位勘查核准確認為農用後，土地才能恢復免課徵田賦，如果超過申請期限，就要等到隔年5月才能再申請。但如果因買賣、贈與或繼承等原因新取得土地，新的土地所有權人仍應於期限內重新提出申請，經核准後才能符合農地農用免稅優惠。

    農地非農用屏東縣財稅局要追繳欠稅。（記者葉永騫攝）

    農地非農用屏東縣財稅局要追繳欠稅。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播

    =