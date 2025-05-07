白沙屯媽祖真的會來！張嘉哲預告：9月三媽將到南投市遶境

白沙屯媽祖北港進香回鑾，首度來到南投縣境，南投市長張嘉哲與妻子虔誠跪地膜拜。（南投市公所提供）

2025/05/07 16:28

〔記者張協昇／南投報導〕白沙屯拱天宮媽祖至北港朝天宮進香，首度取道南投縣境回鑾，雖只到名間鄉，未進入南投市，但已讓南投縣民相當感動，南投市長張嘉哲則預告，9月27日、28日，拱天宮三媽將聖臨南投市贊境，並在南投市街區、南崗工業區及中興新村遶境賜福。

張嘉哲表示，這次白沙屯媽祖能夠來到南投，其實背後有一段深刻的因緣，要從他太太兩年前立下的一個心願說起。當時她太太發願，若能順利接起父母留下的家業並做出成績，就要回饋社會、捐助廟宇，而她心中第一個想到的就是拱天宮白沙屯媽祖。

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張嘉哲說，由於太太的心願順利達成，之後他便陪伴太太前往拱天宮還願，也誠心祈求白沙屯媽祖能來南投。此次白沙屯媽祖雖未進入南投市，但能夠到南投縣境賜福，他已很高興，其實也經擲筊獲聖杯，成功邀請到拱天宮三媽，於今年9月27日、28日聖臨南投市贊境，駐駕藍田書院，屆時將與名間松柏嶺受天宮的玄天上帝及崇受宮的九天玄女娘娘，一起在南崗工業區、中興新村、南投市街區遶境，為市民賜福，將邀請所有市民當志工，歡迎各地信徒再次集結迎媽祖。

苗栗白沙屯拱天宮三媽，今年9月將到南投市遶境賜福，駐駕藍田書院（如圖）。（資料照，記者張協昇攝）

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