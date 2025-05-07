母親節不輕鬆 單親弱勢孩子逾4成由媽媽照顧

母親節前夕，基督教救助協會呼籲社會大眾，一起成為弱勢家庭媽媽的後盾。（圖由救助協會提供）

2025/05/07 16:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕母親節將至，基督教救助協會統計，全台資助的弱勢孩子當中，超過6成來自單親家庭，其中主要照顧者更超過4成都是媽媽，這些偉大的女性需努力維持家計與孩子教養，身心壓力極大，故今年與化妝品業者合作，預備彩妝保養品，讓這些孩子為媽媽獻上美麗祝福。

救助協會統計，《1919陪讀計畫113學年報告》中，113學年度在全台所資助的217班2355個孩子中，逾6成來自單親家庭，而孩子的主要照顧者超過4成都是媽媽，這些女性不僅要努力維持家計，同時也要承擔照顧孩子的責任，身心壓力極大。

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為此，今年母親節，救助協會與7-ELEVEN及台灣萊雅攜手，準備餅乾禮盒以及彩妝保養品等，讓1919陪讀班的孩子們可以親手為媽媽獻上美麗祝福。另，民眾認捐1919食物包達一定金額，也可獲贈JIA品家捐贈的實用鍋具。

在台南市的中配惠如（化名）有一雙兒女在陪讀計畫，她回憶，台灣真的處處充滿愛，先生當年罹患肝癌，因無法支付自費項目，一度想放棄治療，「結果看診的診所醫生竟出拿9萬元給我們，要先生趕緊去大醫院治療。」5年前先生仍過世，咬牙撐過，從不曾為自己添購衣物與化妝品，孩子今年母親節帶回救助協會提供的化妝品禮物，甚感欣慰。

屏東縣的靜文（化名）也因先生在5年前過世，單親撫養幼兒，一度陷入迷惘與焦慮，換過許多工作，從檳榔攤到漁市場，如今在便當店打工，孩子加入屏東麟洛1919陪讀班，讓她感謝老師不僅幫忙照顧孩子，也給物資及情緒支持；她也記不得到底有多久沒有買自己喜歡的東西，如今收到孩子親手奉上的彩妝保養品，相當開心。

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