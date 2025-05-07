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    長榮航空夏季線上旅展明起跑 精選航線3230元起

    長榮航空夏季線上旅展釋出優惠。（資料照）

    長榮航空夏季線上旅展釋出優惠。（資料照）

    2025/05/07 16:09

    〔記者蔡昀容／台北報導〕暑假是旅遊旺季，長榮航空2025年夏季線上旅展明（5月8日）凌晨0時至5月29日午夜11時59分，凡購買2025年12月31日前從台灣出發至指定航線享優惠，來回未稅價3230元起。

    長榮航空夏季線上旅展優惠，以未稅價來說，國人最喜歡的日本航線，桃園—東京來回1萬0802元起，桃園—大阪來回1萬127元起；亞洲航線，桃園—香港來回3230元起、桃園—曼谷來回5277元起；歐美澳航線，桃園—布里斯本來回1萬7970元起，桃園—維也納來回2萬5667元起。含稅價格來講，桃園—西雅圖來回2萬7041元起，桃園—洛杉磯來回2萬8089元起。

    適逢暑假，長榮航空也與各大旅行社推出親子團體行程，包含東京迪士尼樂園、大阪環球影城、洛杉磯環球影城、馬來西亞樂高樂園。北海道可賞薰衣草花田及動物牧場，澳洲、曼谷與無尾熊、長頸鹿零距離接觸，或越南下龍灣乘坐遊船一覽壯麗景色。

    長榮航空表示，夏季線上旅展期間於「會員優惠購票專區」購買指定航線機票，可享專屬折扣，新會員還加碼贈最多1000獎勵哩程。即日起於EVA Mileage Hotel訂房還有機會獲贈額外50%獎勵哩程，更多資訊詳見活動網站。

    另外，5月9日至12日舉辦的高雄國際旅展，以及5月23日至26日的台北國際觀光博覽會，長榮航空展示波音787-9第四代豪華經濟艙與經濟艙座椅，現場加入LINE官方帳號好友，可參加趣味問答與抽獎遊戲，有機會帶走飛機模型、線上旅展折扣碼及其他贈品。

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