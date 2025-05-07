近9成行人支持「綠燈提早亮10秒」 交通部將公布沒達標縣市

交通部長陳世凱（中）今天宣布要各縣市推動行人專用及早開時相。（記者吳亮儀攝）

2025/05/07 16:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（7日）公布每月例行道路安全統計，也同時公布行人安全新措施。部長陳世凱引用媒體民調指出，近9成民眾支持「行人提早5到10秒亮綠燈先行」，以及「設置行人專用號誌」，交通部將提供獎核機制、也會公布未達標的縣市。

陳世凱表示，根據民調顯示，「行人提早5至10秒亮綠燈先行」支持度達89.6%；「設置行人專用號誌」支持率達84.7％。而針對政府應優先推動的措施，29.5%的民眾希望推動「行人提早5至10秒亮綠燈先行」、20.8%支持「行人專用號誌」。

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陳世凱表示，交通部開始要求並推動縣市設置行人專用及早開時相，分成3組，第1組是直轄市，第2組是路口超過1000處縣市，第3組是路口不足1000處縣市，並設置今年預計目標數量及獎核機制，但也會未公布達目標值縣市，且列入今年道安考評之工程評分項目。

這2項措施，交通部建議優先評估行人、學童、高齡者通行較多的路口例如校園、醫院、運輸場站、主要遊憩景點或高齡機構等周邊；行人早開秒數建議以行人可優先通行外側1到2個車道寬度為原則。

交通部今天宣布要各縣市推動行人專用及早開時相。（圖由交通部提供）

交通部今天宣布要各縣市推動行人專用及早開時相。（圖由交通部提供）

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