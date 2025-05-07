新竹轉運站將整修 攝影棚承租業者嘆營運損失要靠賣道具補貼

新竹轉運站將整修，有2樓的攝影棚承租業者嘆營運損失得靠出售道具補貼搬運費用。（記者洪美秀攝）

2025/05/07 16:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處將進行新竹轉運站整修工程，包括機電及廁所修繕工程，但轉運站2樓攝影棚承租業者抱怨租約還未到期，卻臨時被告知要搬家，導致營運龐大損失，只好出售攝影棚內的道具補貼搬運費，更有已預約好的寶寶媽媽和寶寶抓周活動攝影也被迫取消，損失慘重。

業者近期在臉書社群《新竹大小事》PO文提到，突然被承租已久的「新竹轉運站」告知要實施內部大型工程，因是市府的工程，沒有權利拒絕，且工期會長達11個月，因並非租約到期，導致整個營運大受影響，除要尋求新店面，也因臨時被告知，原本攝影棚內的東西來不及處理，就連已預約的寶寶媽媽們，也得被迫取消，還有已預約的抓周活動也得被迫取消。

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為了減輕營運損失，只能將攝影棚內的寶物求售，請大家幫幫忙，補貼其營運損失及搬家費用。更抱怨因市府工程臨時被告知要解除租約，也讓業者措手不及，營運損失不知要向誰求償？

對此，新竹市府交通處表示，新竹轉運站2樓由市府委託國光客運公司經營管理，並依契約收取權利金，目前2樓為國光客運公司出租予易時尚公司。為改善新竹轉運站空調設備問題，市府正進行更新工程，2樓空間須配合暫停營運到9月底，經詢洽國光客運公司表示，已減免易時尚公司4個月租金12萬，並盡力協助提供轉運站空間供物品暫置，市府會請施工廠商加速完工，減少旅客不便，也讓店家能儘速恢復營運。

新竹轉運站將整修，有2樓的攝影棚承租業者嘆營運損失得靠出售道具補貼搬運費用。（照片取自臉書社群新竹大小事）

新竹轉運站將整修，有2樓的攝影棚承租業者嘆營運損失得靠出售道具補貼搬運費用。（照片取自臉書社群新竹大小事）

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