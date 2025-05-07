白沙屯媽「起駕1分鐘又停駕」 駐駕田中鎮公所2.5小時

田中鎮長蕭淑芬（跪拜者左2）祈求白沙屯盼到田中，得知鑾轎進入鎮公所高興不已。（記者陳冠備攝）

2025/05/07 16:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖回鑾，昨首度進入南投名間鄉受天宮駐駕，讓當地信眾感動不已。今（7日）上午「粉紅超跑」起駕後返回彰化田中鎮，接連停駕多所學校，中午時更罕見停駕田中鎮公所，原預計停留20分鐘，卻在起駕後1分鐘內靈動再停駕，最終駐駕至下午2點半，吸引不少民眾到場祈福。鎮長蕭淑芬激動表示：「祈求了5次，媽祖真的聽見了！」

「粉紅超跑」今晨6點自南投名間起駕，沿彰南交界道路北返，途中接連停駕達德商工、田中高中，近中午進入田中鎮公所前廣場，吸引不少鎮民湧上前跪拜祈福，當時原預定僅停駕20分鐘，鑾轎起駕時卻又一直原地靈動不前，決定再度落轎，最終停駕至下午2點半，成為首次長時間駐駕田中鎮公所的紀錄。

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蕭淑芬表示，白沙屯媽祖今年路線變化大，昨天首度進入南投縣就讓人驚喜萬分。為了祈求媽祖進入田中，她數度親赴苗栗拱天宮、雲林北港朝天宮、松柏嶺受天宮等地祈求，今晨5點更提早在彰化南投交界等候接駕，終於盼到鑾轎轉進田中。

「媽祖聽見我們的聲音了！」蕭淑芬說，過往媽祖進香多停駕田中乾德宮，從未在鎮公所駐駕，今日能見媽祖婆降駕，還意外延長停留，讓許多無法前往外地進香的鎮民有機會參拜，覺得相當感動。

白沙屯媽祖進入田中鎮，鎮長蕭淑芬興奮迎接並抬轎。（記者陳冠備攝）

白沙屯拱天宮媽祖回鑾，首度停駕田中鎮公所，吸引不少民眾到場祈福。（記者陳冠備攝）

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