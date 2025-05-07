不讓鹹酥雞節、剉冰節專美於前 簡煥宗促辦高雄鴨肉飯節

曾獲米其林入選的鴨肉珍，有60多年歷史。（圖擷取自鴨肉珍臉書）

2025/05/07 16:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不讓「高雄鹹酥雞節」、「大港閱冰」專美於前，市議員簡煥宗表示高雄很多民眾喜歡吃鴨肉飯，呼籲市府舉辦高雄鴨肉飯節；對此，市長陳其邁表示會參考。

高雄市議員簡煥宗今天（7日）下午在議會質詢時，先播放一段3Q陳柏惟在網路節目的談話，提到「高雄人對長腳的就吃鴨肉，沒長腳的就吃海鮮，陳其邁都辦什麼？辦鹹酥雞節、辦剉冰節，難怪肚子會變大！」

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簡煥宗認為，每個城市都有代表的美食，像彰化肉圓、台南牛肉湯，過去高雄辦鹹酥雞節、剉冰節，都辦得有聲有色，吸引很多人朝聖。

他整理高雄旅遊網推薦的9家好吃鴨肉店，包括米其林入選的老店鴨肉珍，米其林必比登的米院子油飯、侯記鴨肉飯、裕誠路的正宗鴨肉飯，及鴨肉本、月娥鴨肉、五甲夜市老人牌鴨肉、阿吉鴨肉麵飯、聰明鴨肉店，許多網友也在討論「為何陳其邁不辦鴨肉（飯）節？」

簡煥宗強調，高雄有很多人喜歡吃鴨肉飯，網友因為吃鴨肉飯還分派系，包括鴨油派、片鴨與肉燥派、油蔥派、碎肉滷汁醬派等，他也透露自己最喜歡吃七賢鴨肉飯，並詢問陳其邁「未來高雄市是否有機會舉辦鴨肉飯大會？」

對此，陳其邁表示，鴨肉飯在高雄有非常多家具指標性、且受到民眾歡迎的店家，會參考簡議員的建議；他也不忘酸了一下身材中廣的簡煥宗說:「高雄辦那麼多美食活動，也要注意自己的身材!」

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