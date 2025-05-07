氣溫冷熱交替晚2週進入盛產季 崙背洋香瓜節5/10開跑

受氣溫冷熱交替，崙背鄉洋香瓜約晚2週進入產季。（記者李文德攝）

2025/05/07 16:06

〔記者李文德／雲林報導〕崙背鄉盛產洋香瓜。今年種植面積約115公頃，不過今年初接連受鋒面影響，產量略減近2成，但品質依舊佳。為行銷鄉內農特產，公所10日將舉辦「2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節」，將有路跑活動、帶領民眾認識產地，並有洋香瓜、西瓜、在地酪農品牌的鮮乳等免費品嘗活動。

鄉公所農業課長詹建宗指出，受到去年颱風、氣候不穩定影響，種植洋香瓜面積從去年130公頃減至115公頃，加上因今年初的鋒面不斷報到，氣溫冷熱交替影響洋香瓜產季晚約2週，直至近日進入盛產期，但品質依舊穩定，甜度、品質都掛保證。

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崙背鄉長李泓儀、縣議員洪如萍、蔡永富今為洋香瓜節活動宣導。李泓儀表示，崙背鄉位於濁水溪南岸，日夜溫差大且水源豐沛，適合瓜果生長。在鄉內主要栽培的品種以卡蜜拉、翠蜜、天華、阿露思為主，又分為溫室、露天栽植，洋香瓜甜度可高達18度以上，果肉香甜多汁。

李泓儀指出，崙背更是酪農重鎮，飼養乳牛隻數超過1.1萬頭，是我國四大生乳產區之一，供應國內知名鮮乳品牌乳源，鄉內更是有不少自有品牌，很受消費者喜愛。

李泓儀表示，為推廣鄉內農特產，5月10日在崙背第三公園舉辦2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節。當天上午7點將以全程4公里的「瓜田乳香路跑」打頭陣，會場更有DIY體驗、表演等活動，甚至更有洋香瓜、西瓜、鮮乳免費品嘗，「保證呷免驚、喝免驚」，歡迎民眾們一同感受崙背的魅力。

為推廣鄉內農特產，5月10日在崙背第三公園舉辦2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節。（記者李文德攝）

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