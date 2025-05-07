新北萊豬0檢出 市府：攤商要落實標示、營養午餐限用國產豬

新北市議員陳偉杰質詢市府團隊對萊豬流向如何掌握、把關，衛生局長陳潤秋（備詢台左起）、教育局長張明文、經發局長盛筱蓉答詢。（記者黃子暘攝）

2025/05/07 16:30

〔記者黃子暘／新北報導〕近期有3批澳洲進口冷凍豬腳被檢出微量的萊克多巴胺，廠商宣稱不會在國內販售。新北市議員陳偉杰今（7）日質詢市府團隊對萊豬流向如何掌握、把關？衛生局長陳潤秋說，市府自2021年起至今定期檢驗豬肉，截至目前0檢出；經濟發展局長盛筱蓉說，規定市場攤販均要標示豬肉是否為國產或進口、是否含萊劑；教育局長張明文指出，營養午餐明定只能用零檢出的國產豬。

陳偉杰說，台中市政府針對萊豬議題啟動萊豬流向監控、營養午餐豬肉來源查察、要求豬牛肉品明確標示原料原產地、針對國產豬肉使用萊克多巴胺查察、定期在網站上公開食品安全查查結果，新北市府是否有相同作法？

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陳潤秋說，3批肉品未在國內販售，若進口在邊境檢驗合格進入，地方政府不會知道流向，因此，若真有相關萊劑檢驗值，希望可以讓地方政府也掌握流向，廠商宣稱不會在國內販售相關肉品，市府可以做的就是針對市場稽查；市府自2021年萊豬開始進口起就持續檢驗豬肉至今，每個月舉行食安會報進行報告，檢驗項目包括產地標示、萊劑等，截至目前新北市零檢出，議員建議做法市府均有同樣模式推行中。

陳偉杰指出，熟食、加工食品如香腸、肉乾等也需要把關，詢問市府是否針對傳統小吃攤販等規劃揭露豬肉來源資訊？營養午餐又如何把關？

盛筱蓉說，經發局市場處會稽查市場，依規定攤位都要在前方標示是否為台灣豬或進口豬，是否含有萊劑。

張明文則說，學校營養午餐契約明定只能使用國產豬，且必須要零檢出，市府也會進行抽檢，原料產地需要公開上網以供家長查詢，資訊均公開透明。

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