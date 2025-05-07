逾600專家聚一堂 分享環境分析技術與發展趨勢

環境部長彭啓明回憶，早年曾做過中國核電廠若發生意外，放射性落塵多久會抵達台灣等，就與環境分析及監測相關，肯定該領域是環境治理的基礎。（記者吳柏軒攝）

2025/05/07 16:31

〔記者吳柏軒／桃園報導〕國家環境研究院今（7）與中華民國環境分析學會共同舉辦2025年環境分析研討會，吸引逾600名國內外專家齊聚一堂，共同探究分享最前沿的環境分析技術與發展趨勢，逾185篇論文發表，找出環境議題最新解方。

環境部長彭啓明今也與會表示，環境分析與環境部息息相關，包含大氣、水質保護、化學品等，而環境治理的基礎就是「數據」，如何打造國人可以信賴的環境監測體系，是環境部職責，但也需要學界幫忙。

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彭啓明更想到，早年曾做過分析，針對中國沿岸的核電廠若發生核災事故，輻射塵如何擴散來台，曾坐船看翡翠水庫分析可能的放射性落塵影響與SOP對策，重申環境分析重要性。

彭啓明更指出，環境檢測與監測長久以來恐有些弊病或忽略之處，國家環境研究院正研議「環境檢測法」，預計年底提出，盼制定法律讓相關品質更好；另也舉循環經濟為例，認為環境檢測也可公私合作創造聯盟產業，初估目前環檢產值一年約6、70億元，但應遠不止於此，未來產學合作加上公私部門攜手，整合成藍圖，讓年輕人願意加入。

國環院表示，今研討會齊聚600名以上國內外專家，現場也頒發「環境檢驗優良人員」獎，會場更集結多項最新檢測儀器設備介紹，與超過185篇研究論文發表，展現環境檢測技術的研發成果與實務應用，並規劃年輕學子展現研究成果，激盪更多創新的火花。

2025年環境分析研討會7日登場，並由環境部長彭啓明（左4）頒發「環境檢驗優良人員」獎項，表揚在該領域有卓越貢獻的專業人士，感謝其守護環境默默付出的努力。（記者吳柏軒攝）

2025年環境分析研討會邁入第39屆，今年齊聚600多名國內外專家，在國家環境研究院擺攤，分享最前沿的環境分析技術與發展趨勢。（記者吳柏軒攝）

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