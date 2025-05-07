限量10萬顆 虎尾「虎霸王花生粽」預購起跑

虎尾鎮農會「虎霸王花生粽」預購開跑，限量10萬顆，已被訂購6萬顆。（記者李文德攝）

2025/05/07 15:59

〔記者李文德／雲林報導〕端午節將屆，虎尾鎮農會最富盛名的「虎霸王花生粽」預定正式開跑，雖因原物料上漲，產地單顆售價調漲10顆680元，但上週開放企業訂購，已突破6萬顆。鎮農會表示，今（7）日正式開放民眾預購，預計訂購數達10萬顆將不再接單，故僅剩4萬顆，民眾要訂要快。

虎尾鎮農會配合落花生產業策略聯盟進行國產落花生整合與推廣，農會總幹事蔡武吉表示，農會多年來大力推廣產銷履歷花生契作，契作面積突破200公頃，加工廠也通過ISO22000及HACCP國際食品衞生安全管理驗證，成為全國第1家具有產銷履歷驗證的農會。2020年起推出的「虎霸王花生粽」，更是每年端午節前熱銷商品。

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蔡武吉表示，由於今年如豬肉、花生、紅蔥頭等原物料上漲，今年10顆裝的虎霸王花生粽售價680元，較去年650元略上漲30元，平均單顆漲3元，簡單調漲價格盼讓民眾吃到美味的花生粽。

蔡武吉表示，總限量10萬顆，上週開放企業預購就已經達6萬顆，即日起開放民眾預購，數量僅剩4萬多顆，達限量數字後將不再接單，民眾要訂要快。如民眾直接到虎尾鎮農會購買享有10顆630元產地價優惠，電話、網路預購等，4串以上則享有免運費服務。

另，因應端午節將至，虎尾鎮公所與鎮農會攜手，5月17日將在公所前廣場舉辦慶端午活動。鎮長林嘉弘表示，當天有包粽子比賽，更首次邀請國際級WCA世界小丑大賽冠軍「一天馬戲劇團」帶來精采演出；雲林縣長張麗善表示，鎮農會當天更祭出買一串粽子就送一隻虎霸王花生霜淇淋，歡迎民眾前來遊玩。

因應端午節將至， 虎尾鎮公所與鎮農會攜手，5月17日將在公所前廣場舉辦慶端午活動。（記者李文德攝）

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