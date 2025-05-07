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    松山機場第2間貴賓室開幕 台灣美食開放外帶

    台北松山機場環亞貴賓室5月7日正式開幕。（記者蔡昀容攝）

    台北松山機場環亞貴賓室5月7日正式開幕。（記者蔡昀容攝）

    2025/05/07 15:26

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台北松山機場開闢國際線以來僅有1間貴賓室，第2間環亞貴賓室今（7）日正式開幕，提供牛肉麵、梅干扣肉飯、大腸包小腸等台灣美食，趕時間旅客可透過外帶窗口，將雞排、咖啡等美食帶走。

    環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group）業務範圍包含150個國家、超過600座機場，今天宣布在松山機場開幕新貴賓室，也是該集團在台第5個營運據點。

    環亞認為，松機位於台北市中心，與倫敦城市機場、東京羽田機場及上海虹橋機場並列為城市機場，具備迅速抵達市中心的地理位置，並直飛亞洲多個主要城市的市中心機場，提供商務旅客便捷的區域航空連結。

    環亞貴賓室位於松機第一航廈出境樓層3樓，每天上午5點30分至晚間8點30分營業，提供台灣美食、本地藝術家人文空間、免費Wi-Fi及指定信用卡友VIP區。

    貴賓室提供的台灣美食，包括沙茶牛肉麵、梅干扣肉飯、大腸包小腸、竹筒飯，也有素食選項。「環亞．美食隨行Lounge To Go」外帶服務，則讓旅客外帶現做的酥炸無骨香雞排，以及日本Hiroia智慧手沖咖啡機沖煮的精品級咖啡。

    藝術人文方面，貴賓室展出台灣藝術家吳逸萱作品及藝術牆，以及呂逸帆「花語．綻放」主題系列作品。

    環亞集團創辦人兼行政總裁宋海西表示，自2016年在台開設首間機場貴賓室以來，始終以深耕台灣為目標，拓展服務版圖。他分析，台灣是亞洲航空重要樞紐，其優越的地理位置、蓬勃觀光產業及穩健商業環境，為旅遊服務帶來絕佳契機，台灣還有半導體產業，也會帶來商旅需求。

    松機目前有11條國際航線，包括東京羽田、首爾金浦、上海虹橋、武漢等。交通部民航局台北國際航空站主任鄭堅中表示，松機國際線疫情前年達300萬多人次，去年恢復9成約260多萬人次，若加上國內線旅客，總計540幾萬人次。

    鄭堅中說，松機2010年開闢國際線以來，只有1間航空公司提供的聯合貴賓室；這次整理空間招標，增設付費或憑指定信用卡免費使用的商務貴賓室，提供旅客更多選擇，為松機成為「首都商務機廠」拼上重要拼圖。

    鄭堅中表示，環亞貴賓室1月27日試營運以來，約有4%國際線旅客會來使用，期待年底能提升到6%。

    台北松山機場環亞貴賓室提供大腸包小腸、酥炸無骨雞排等在地美食。（記者蔡昀容攝）

    台北松山機場環亞貴賓室提供大腸包小腸、酥炸無骨雞排等在地美食。（記者蔡昀容攝）

    松山機場環亞貴賓室設有外帶服務。（記者蔡昀容攝）

    松山機場環亞貴賓室設有外帶服務。（記者蔡昀容攝）

    松山機場環亞貴賓室5月7日開幕，左為環亞集團創辦人兼行政總裁宋海西，右為民航局台北國際航空站主任鄭堅中。（記者蔡昀容攝）

    松山機場環亞貴賓室5月7日開幕，左為環亞集團創辦人兼行政總裁宋海西，右為民航局台北國際航空站主任鄭堅中。（記者蔡昀容攝）

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