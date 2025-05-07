美到炸！碧潭水舞「水火同源」5/24登場 300秒煙火秀點亮夜空

2025年碧潭水舞秀宣布回歸，將於5月24日在碧潭登場。（新北觀旅局提供）

2025/05/07 15:34

〔記者陳奕劭／新北報導〕去年美炸社群的碧潭水舞秀再度回歸，2025碧潭水舞將於5月24日起至7月6日在新店碧潭風景區登場，首度結合水舞與火焰，打造「水火同源」視覺盛宴，開幕當天更有300秒煙火秀，點亮碧潭夜空。更多節目消息將於近日公開，詳情可至臉書粉專「新北旅客」查詢。

市府觀光旅遊局表示，碧潭風景區將於5月24日、6月4日、6月18日及7月5日晚間舉行四場碧潭水舞煙火秀，每場煙火長達300秒，更搭配動感水舞，打造聲光交織的震撼饗宴。

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不只有夜間煙火繽紛，觀旅局指出，白天將規劃文史走讀與新店特色景點集章，帶領民眾深度探索碧潭風光，從早玩到晚、樂趣不間斷。

市議員陳乃瑜表示，為了提振新店碧潭觀光事半功倍，她已多次質詢要求碧潭水舞秀應避開5、6月梅雨季，可惜市府仍堅持這個時間點，只盼望不要再重演上面在下雨、下面在水舞的窘境。

陳乃瑜指出，點亮碧潭必須多管齊下，無論碧潭水舞、地景藝術節、東岸商店街、西岸創意市集等觀光活動都應互相搭配拉抬，且碧潭東岸餐飲商店街已順利招商，水舞秀應和商店街開幕活動擴大舉辦，才能相輔相成，振興碧潭觀光商機。

碧潭水舞搭配煙火助陣，吸引了逾萬人到碧潭欣賞。圖為去年水舞秀照片。（資料照，攝影師鄭名宏拍攝）

中低空煙火以躍動扇形燃放，展現層次鮮明的煙火畫面。圖為去年碧潭水舞秀活動照。（資料照，攝影師鄭名宏拍攝）

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