三峽脆弱家庭3子女罹罕病就醫照護 善團雪中送炭24萬元

新北市社會局結合慈善團體，攜善款及實物關懷三峽脆弱家庭。（記者翁聿煌攝）

2025/05/07 15:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區吳姓夫妻5名子女當中有3位罹患罕見疾病，其中兩位入住呼吸照護病房，么女也在恩主公醫院就醫，社會局雖核列為中低收入戶，每月給予3位子女身障生活津貼18972元，但仍難支付一些醫療耗材和營養品等開銷，土城社福中心7日媒合圓融行善團和一竹慈善會援助24萬元，社會局副局長許秀能和慈善團體一起將善款送達吳家，由社工按月支付額外開銷。

土城社福中心主任林沂儒表示，案家為中心長期服務的脆弱家庭，長女因與父母關係不睦，前往中國工作，次女待業中，其餘3名子女因家族基因問題，皆患有罕見疾病肌肉萎縮症，兩名已接受氣切，並置有鼻胃管等，需在呼吸照護病房長期照護；而最小的么女最近也因肺部感染入住醫院，父母又因案須入監服刑，主責傅姓社工在專案評估後，認為除每月給予的身障生活津貼外，仍須民間善款支應。

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許秀能和圓融行善團團長許誥、一竹慈善會理事長陳輝韓等人，7日前往個案住處關懷，許誥表示，在接獲社會局通報後，立即於群組內以一人1千元募集21萬元；陳輝韓則表示，該會以急難紓困為主，救急不救貧，給予3萬元慰助金。

許秀能表示，中心的社工非常用心，除協助案家申請子女身障生活津貼外，並主動提出媒合民間善款需求。由於案家父母因案，未來若入監服刑無法照料，社會局仍需給予安置等後續服務。

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