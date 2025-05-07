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    新北週末好去處！ 泰山森林書屋推6場免費「傳統學堂」

    民眾體驗農作。（記者羅國嘉攝）

    民眾體驗農作。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/07 15:25

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府原住民族行政局的picul泰山森林書屋今年與泰山區原住民族發展協進會合作，推出6場次「傳統學堂」親子文化體驗課程。課程涵蓋農作、建築、飲食及工藝，透過耆老分享，讓原鄉智慧在都市扎根，打造生活化的都市部落學堂。此外，也推出10場手作、2場「故事大賞」活動。報名皆免費，可至泰山森林書屋官方查詢。

    原民局表示，傳統學堂首場活動已於4月登場，親子跟隨耆老走訪田園，認識野菜並親手種稻。後續活動包括6月8日與8月10日的傳統建築工藝體驗，主題為「建造家的故事」與「涼亭築夢」，孩子們將動手搭建家屋與涼亭模型，學習文化與空間概念。

    9月14日課程「甜糯的回憶」則引導親子參與糯米釀製，強調五感體驗與飲食文化理解；壓軸《工匠學堂》將於10月12日、12月14日展開木刀雕刻與藤編器皿實作，讓參與者體驗自然資源轉化為生活器具的過程，認識原民工藝與環境共生的智慧。

    原民局也說，書屋更推10場手作，包含5月24日卑南趣味織趣杯墊、6月28日魯凱髮帶新風尚、7月26日香蕉絲自然包、7月花樣排灣書套、8月23日撒奇萊雅鑰匙套、8月泰雅皮革吊飾、9月27日太魯閣自然杯套、10月25日賽德克族手作頸鍊、11月29日賽夏圖騰吊飾、12月27日阿美族拼貼書籤等。

    此外，書屋也加入「故事大賞」活動，於5月4日、7月6日邀請《我的名子》、《藝術家，在哪裡？》繪本作家分享原創故事，並進行性別平等主題導讀，推廣尊重與同理。書屋提供行動書屋、團體預約聽故事等服務，持續推動多元文化教育。更多活動詳情與報名，請洽泰山森林書屋（02-29009800）或臉書粉專。

    民眾體驗農作，學習養護植物。（記者羅國嘉攝）

    民眾體驗農作，學習養護植物。（記者羅國嘉攝）

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