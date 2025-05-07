耗資1200萬元 車城福安宮首創福德財庫爐

借鏡央行古錢幣圖案元素，車城福安宮首創財庫爐超吸睛。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/07 15:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕號稱東南亞最大土地公廟屏東車城福安宮，新設「福德財庫爐」盛大開爐，這座耗資新台幣1200萬元的金爐，融入財政部、中央銀行等金融標誌與古錢幣元素，諧音「錢儲」寓意致富，更搭載先進環保科技，燃燒率高達90%，榮獲日內瓦設計發明銀牌獎，堪稱財運與綠能兼具。

福安宮主委曾寶文致詞表示，財庫爐是信徒與神明的信仰約定，透過燒金紙還財庫、還願，祈求平安順遂。為響應政府環保政策，廟方打造這座高10公尺、寬4公尺的財庫爐，400多名信徒慷慨解囊，募款過程一度短缺300萬元，幸得善心人士一舉補足全額。

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總幹事陳明秀介紹，財庫爐設計靈感源自財政部、中央銀行、台灣銀行標誌，鏟、鋤造型象徵「錢儲」，兼具理財意涵。相較一般金爐燃燒溫度僅400度，無法完全燃燒，財庫爐採用旋風加壓技術，燃燒溫度達700度，搭配煙囪霧化噴水與微塵過濾系統，減少空汙，兼顧信仰與環境。

陳明秀表示，觀光署數據顯示，福安宮去年吸引436萬9406人次朝聖，補庫金高峰期每小時燒掉800公斤金紙，足見香火之旺。新財庫爐專為補財庫設計，與原有「神明點鈔機」金爐分工合作。

車城福安宮首創古錢幣財庫爐7日開爐。（記者蔡宗憲攝）

借鏡央行古錢幣圖案元素，車城福安宮首創財庫爐超吸睛。（記者蔡宗憲攝）

車城福安宮首創古錢幣財庫爐7日開爐。（記者蔡宗憲攝）

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