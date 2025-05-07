為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    耗資1200萬元 車城福安宮首創福德財庫爐

    借鏡央行古錢幣圖案元素，車城福安宮首創財庫爐超吸睛。（記者蔡宗憲攝）

    借鏡央行古錢幣圖案元素，車城福安宮首創財庫爐超吸睛。（記者蔡宗憲攝）

    2025/05/07 15:13

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕號稱東南亞最大土地公廟屏東車城福安宮，新設「福德財庫爐」盛大開爐，這座耗資新台幣1200萬元的金爐，融入財政部、中央銀行等金融標誌與古錢幣元素，諧音「錢儲」寓意致富，更搭載先進環保科技，燃燒率高達90%，榮獲日內瓦設計發明銀牌獎，堪稱財運與綠能兼具。

    福安宮主委曾寶文致詞表示，財庫爐是信徒與神明的信仰約定，透過燒金紙還財庫、還願，祈求平安順遂。為響應政府環保政策，廟方打造這座高10公尺、寬4公尺的財庫爐，400多名信徒慷慨解囊，募款過程一度短缺300萬元，幸得善心人士一舉補足全額。

    總幹事陳明秀介紹，財庫爐設計靈感源自財政部、中央銀行、台灣銀行標誌，鏟、鋤造型象徵「錢儲」，兼具理財意涵。相較一般金爐燃燒溫度僅400度，無法完全燃燒，財庫爐採用旋風加壓技術，燃燒溫度達700度，搭配煙囪霧化噴水與微塵過濾系統，減少空汙，兼顧信仰與環境。

    陳明秀表示，觀光署數據顯示，福安宮去年吸引436萬9406人次朝聖，補庫金高峰期每小時燒掉800公斤金紙，足見香火之旺。新財庫爐專為補財庫設計，與原有「神明點鈔機」金爐分工合作。

    車城福安宮首創古錢幣財庫爐7日開爐。（記者蔡宗憲攝）

    車城福安宮首創古錢幣財庫爐7日開爐。（記者蔡宗憲攝）

    借鏡央行古錢幣圖案元素，車城福安宮首創財庫爐超吸睛。（記者蔡宗憲攝）

    借鏡央行古錢幣圖案元素，車城福安宮首創財庫爐超吸睛。（記者蔡宗憲攝）

    車城福安宮首創古錢幣財庫爐7日開爐。（記者蔡宗憲攝）

    車城福安宮首創古錢幣財庫爐7日開爐。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播