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    新北議員質疑失智長輩防走失政策宣導不足 形同虛設

    新北市議員戴湘儀質詢表示，公部門提供防走失手鏈、愛心布標、指紋捺印、個人衛星定位器補助，但官網資訊複雜，民眾閱讀不易應予簡化，也要加強宣導，否則民眾不知有此福利便形同虛設。（記者黃子暘翻攝）

    新北市議員戴湘儀質詢表示，公部門提供防走失手鏈、愛心布標、指紋捺印、個人衛星定位器補助，但官網資訊複雜，民眾閱讀不易應予簡化，也要加強宣導，否則民眾不知有此福利便形同虛設。（記者黃子暘翻攝）

    2025/05/07 16:24

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有77萬名長者，即將在今年進入超高齡社會，新北市議員戴湘儀質詢表示，上個月新莊區發生失智長輩走失後陳屍大漢溪的不幸事故，據了解這位長輩身上並沒有任何政府提供的防走失設備，市府提供的防走失服務一樣都沒有，質疑是否為政策宣傳不足，民眾不知有此福利可用，要求落實宣導。衛生局長陳潤秋、警察局長廖訓誠均表示會加強宣傳。

    戴湘儀表示，新莊區這位失智長輩走失後，在大漢溪被人發現時身上僅有手機，沒有防走失手鏈等防走失服務；新北市預估失智人口約4.7萬人，去年衛生局成立3000個失智守護站，將超商、超市、診所等納入據點，遍佈個行政區，但失智症患者走失案仍不斷發生，據警察局統計，新北去年4167件失蹤案中，失智症患者案件佔342件，這對即將進入超高齡化社會的新北市是不可不重視的問題，也凸顯政策成效與目標仍有落差。

    戴湘儀說，公部門提供防走失手鏈、愛心布標、指紋捺印、個人衛星定位器補助，但官網資訊複雜，民眾閱讀不易應予簡化，此外指紋捺印警察局僅完成2796件，進度有待加強，希望市府對於福利政策不要抱持「守株待兔」心態，許多福利政策應主動加強宣傳，使民眾得知有相關福利可用，否則形同虛設。

    廖訓誠指出，確實警察局受理失蹤案件有一大部分比例是失智長輩，因此推動指紋捺印政策，盼藉由指紋建檔辨識服務協助走失長輩儘速回家，但這項政策仍要取得當事人同意，不可有強迫，願加強宣導。

    陳潤秋說，像平溪區「不老長智村」訓練中，便有將智能手錶等設備納入，不過也要長輩本人具有配戴意願，衛生局將持續宣導。

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