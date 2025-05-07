台南魚頭君U型記憶枕上市！ 首波限量100個

南市魚頭君U型記憶枕，萌萌上市。（圖由南市觀旅局提供）

2025/05/07 15:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今年繼魚頭君布偶、魚頭君雙面漁夫帽等吉祥物文創商品外，觀旅局也趕在母親節前夕於虎頭埤風景區在地特產展售中心，推出魚頭君U型記憶枕，首波限量上架100個，每個記憶枕售價400元，售完為止。

南市觀旅局指出，魚頭君是台南市觀光大使，U型枕的外型融合魚頭君的虱目魚頭特徵，正面將魚頭君呆萌的表情滿版呈現；背面則復刻「擬真魚頭背面」，搭配記憶枕材質的Q軟手感，軟綿綿、Q彈彈，讓人愛不釋手。為了慶祝母親節，特別提供超值優惠價，每個售價只要400元即可入手。

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市長黃偉哲表示，母親節除了送康乃馨、送火鶴表示溫馨祝福之外，無法經常陪伴母親左右的遊客們，不妨到訪虎頭埤風景區，輕鬆飽覽虎頭埤欣賞湖光山色、搭乘太陽能船，再走逛大門口的展售中心買一個適合出遊使用的「魚頭君U型記憶枕」給媽媽。

觀旅局長林國華表示，推薦遊客到虎頭埤風景區，可逛逛當地的「在地特產展售中心」，該中心有各式魚頭君文創品及在地優質農特產。此外，虎頭埤風景區周邊還有最美的新化果菜市場、新化瓜瓜園觀光工廠、新化老街、武德殿、街役場古蹟餐廳可以順遊，更可以趁鳳梨產季到來，到新化、關廟、山上等產地採購最新鮮甜美的鳳梨，5月底還可運用平日來台南「住一晚，送一晚」的限量住宿優惠方案，輕鬆安排遊程。

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