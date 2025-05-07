世壯運5/17登場 北市籲搭捷運、坐公車、不開車

世壯運將於17日登場，行經賽會場館的雙北公車會貼上「本車行經賽會場館」的識別貼紙。（圖由台北市交通局提供）

2025/05/07 14:55

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日舉行，台北市交通局提醒選手及民眾，於市區各場館間移動，以「搭捷運、坐公車、不開車」為原則，官方提供賽會接駁車供選手、隊職員、陪同者等免費搭乘，另也提供官方計程車8折服務。

台北市交通局表示，此次賽事規劃賽會接駁車、國道客運、市區公車、復康巴士、官方計程車等低碳運輸接駁。官方接駁車共22條路線，含20條偏遠場館接駁車及2條機場接駁車，自5月15日至5月30日共計639車次，選手、隊職員、陪同者、帕拉選手助理員憑證件可免費搭乘。

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世壯運與Uber合作，選手只要輸入序號，於營運區內（桃園機場及離島除外）可享8折乘車優惠。雙北市區公車部分，行經場館路線會配合加密班次，並會貼上「本車行經賽會場館」的識別貼紙；另外，紅5於賽會期間全部班次繞駛文化大學站。

針對帕拉選手，官方也提供大、小復康巴士接駁服務，帕拉選手或其助理員可免費預約小復康巴士往返主認證中心、帕拉比賽場館、開閉幕場館、及台北市和新北市的歡迎晚宴場館。國道客運部分，國外選手憑選手證可不限次數免費搭乘往返台北至宜蘭國道客運。

台北市交通局停管處提醒，部分賽事在觀山、迎風、華中河濱公園舉行，3處堤外停車場部分停車格會暫停使用，作為救護區、補給站及休息區，民眾可利用周邊其他替代停車場停放車輛。

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