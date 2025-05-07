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    中市唯一公營仁愛之家長照床只有30床 議員批不符需求

    多位市議員質疑台中市公費長照床位一位難床。（記者蘇金鳳攝）

    多位市議員質疑台中市公費長照床位一位難床。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/07 16:01

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市65歲以上人口突破16.8%，多位議員今天在市議會指出，長照床位一位難求，台中仁愛之家為例，是台中市唯一公營的老人福利機構，衛生局將仁愛之家二館ROT委由慈濟醫院做綜合型長照機構，卻只保留30床公費床，這樣的床位根本不夠，要求衛生局要增加長照床，符合實際需求。

    衛生局長曾梓展表示，長照公費床不是只有仁愛之家才有，有需要的民眾及長者可就近找長照機構。

    議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、蕭融澤及陳俞融今天在市議會質詢指出，台中長照床位一位難求，經常接獲民眾請求協助。

    張芬郁、謝家宜表示，以台中仁愛之家為例，該單位是台中市唯一公營的老人福利機構，因床位數不夠，運用中央前瞻計畫補助，斥資4.5億興建二館。張芬郁說，至今年4月，仁愛之家公費養護候位人數多達123人，但去年9月衛生局把二館以ROT的方式委由慈濟醫院做綜合型長照機構，年限20年，每年固定權利金50萬，必須有利潤盈餘才會回饋市府，卻只保留30床公費床，根本不敷需求，對市民不公平。

    陳雅惠指出，台中邁入高齡社會，面對老化浪潮，但市府長照與藥事照護體系根本跟不上腳步，要求市府儘速提出「專區補強計畫」，並公布C級據點增設時程，擴充交通接送資源。

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