台東市表揚模範母親 最年長曹顏花已百歲

台東市模範母親中最年長的百歲人瑞曹顏花。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/07 15:54

〔記者黃明堂／台東報導〕為慶祝母親節，並向默默奉獻的母親們致敬，台東市公所今天舉辦「114年模範母親表揚活動」，表揚來自各里、部落、社區及身心障礙協會推薦，共76位模範母親，最年長的是百歲人瑞曹顏花。

包含立法委員黃建賓、陳瑩、莊瑞雄、議長吳秀華、及多位市民代表和里長，都到場一同參與。活動一開始，由在地年輕歌手楊逸文以台語自創曲深情開唱，向現場所有母親獻上最誠摯的祝福。隨後，由獲得縣級模範母親殊榮的5位代表與市長陳銘風及多位貴賓一同切下母親節蛋糕，象徵將溫暖的母愛與全市民共同分享。

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每位模範母親在家人陪同下，逐一上台接受市長親自頒獎表揚，市公所特別為每位模範母親製作30秒左右的影片，紀錄每位母親動人的故事與身影。其中，來自豐田里即將屆滿100歲的曹顏花女士，是今年模範母親最年長的，她早年隨著國民政府撤退來台後，在豐田里從頭開始，雖然長女在顏花女士工作時遭毒蛇咬傷不治，她仍強忍悲慟，辛苦將孩子們拉拔長大，改善家庭生活。

從未受過正規教育的黃林千金，原本因為家庭人口眾多經濟緊張為中低收入戶，但黃林千金卻能將有限收入妥善分配，讓每位子女受到良好的教育，並在各自的崗位上發光發熱，用知識改變命運。來自建和里的古廖玉裁女士，是從南投遠嫁到台東的漢人媳婦，為傳承文化用心學習卑南族語，性格開朗深受部落喜愛，子孫兒女也受影響，多通過族語中高級認證，長子雖為身障人士，不過，在她及丈夫的用心教養下，現在自營零售店，並加入知本義警隊。

市長陳銘風表示，母親是家庭的靈魂，是社會穩定的重要力量，感謝每一位母親為家庭及社會的付出。他也向所有辛苦的母親獻上誠摯的祝福，並期勉市民珍惜與母親相處的時光，用行動表達感謝。

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