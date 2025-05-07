頭旗車露餡！ 白沙屯媽祖信徒認為可能走彰化這條路一路向北

不少信徒認為白沙屯媽可能在彰化沿東彰路北上（紅色畫筆）。（記者顏宏駿翻攝）

2025/05/07 15:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖回鑾今天中午入境彰化縣，中午停駕田中鎮公所，2點半再度起駕，接下來行程如何走，倍受信徒關心，不少信徒說，媽祖喜歡走「新路」，極有可能走「東彰路」北上，也就是經過高鐵彰化站，走東彰路中段和北段一路往北到花壇，再接到彰化市。

媽祖鑾轎中午破天荒停駕田中鎮公所，而頭旗車已往前開到彰化高鐵站，不少香燈腳們認為，此已預示媽祖極有可能在彰化縣走「東彰路」一路向北。

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年年跟白沙屯媽祖的黃姓香燈腳說，今天媽祖從受天宮接中南路來到田中，照往年會走員集路北上到員林，但今年一返常態，一個MOVE拐到斗中路上的田中鎮公所停駕。

他說，過去未有走斗中路的例子，他認為，拐這個彎並不是去北斗，而是去東彰路，東彰路是新路，媽祖喜歡走新路，主要是可以賜福給新路，讓用路人平安。所以今天媽祖下午起駕後，非常有可能經過彰化高鐵站，再接東彰路中段到林厝，再從林厝經東員林接花大村、花壇，如果腳程快一定，晚間駐駕彰化市，並非不可能。

東彰道路主線今年1月全線通車正式啟用，這是彰化縣第一條沿八卦山脈興建的東縱向快速道路，總長28.2公里，總經費投入高達88億元，串聯北、中、南三段，不僅讓交通更順暢，也為地方發展注入新活力。

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