登大霸尖山山友多、端點聖稜線引人挑戰 雪管處祭走動式管理

雪管處提醒，攀登品田斷崖時應架設繩索、使用安全頭盔或輔助繩索、做好確保，並建議以「人包分離」的方式進行小心攀登 。（雪管處提供）

2025/05/07 14:28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕由雪山山脈主脊分岔延伸支脈的大霸群峰，其中的大霸尖山獲稱「世紀奇峰」，成為雪山諸多高山中吸引山友登山的山峰，主管機關雪霸國家公園管理處有鑑於登山人數多，加上連結雪山主峰與大霸尖山的稜脈聖稜線為雪管處轄內難度最高的路線，為避免有人未經登記入園以及盤點相關設施，雪管處也開始走動式管理，查核山友是否擁有入園許可等。

雪管處表示，雪霸園區共規劃有8條登山路線，其中的聖稜線係盤踞於大霸尖山至雪山主峰間的稜線，整條稜線都在海拔3千公尺以上，為園區內最著名的登山路線之一，更吸引國內外山友挑戰。

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雪管處考量，因聖稜線位處高海拔偏遠山區，步道路徑較為原始，地形陡峻、高山氣候變化大，加上中途會經過落差20至80公尺不等的素密達斷崖及品田斷崖，故辦理走動式管理，包括設施改善勘查檢修、資源巡護、遊客服務。

雪管處也提醒，攀登聖稜線的山友，務請做好體能訓練及行前規劃，尤其是攀登斷崖時應架設繩索、使用安全頭盔或輔助繩索、做好確保，並建議以「人包分離」的方式進行小心攀登，以維護登山安全。

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