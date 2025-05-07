為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    蕎麥冬瓜露驚見「捲毛卡粉角」 全網崩潰：是哪裡的毛？

    一名網友購買知名手搖的「蕎麥冬瓜露」時，驚恐發現粉角配料居然有根毛。（圖擷取自《爆料公社》）

    一名網友購買知名手搖的「蕎麥冬瓜露」時，驚恐發現粉角配料居然有根毛。（圖擷取自《爆料公社》）

    2025/05/07 15:45

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕天氣炎熱，手搖飲成了不少民眾消暑首選，但1名消費者近日在台北車站地下街購買飲料時，竟在配料「粉角」中發現1根「捲曲長毛」，畫面曝光後引發大批網友噁心討論。

    1名網友昨（6）日下午在台北車站地下街1間知名手搖飲店，購買「蕎麥冬瓜露+粉角」，準備搭客運時解渴，怎料喝沒多久就覺得不對勁，一吐出來竟發現粉角裡有1根又長又捲的毛髮，令人作嘔。他更在《爆料公社》發文中怒問，「你們覺得這是哪個部位的毛？」。

    當天晚上8時30分左右，他於內文更新表示，致電店家反映情況，對方表示之後可提供退款，並留下聯絡方式供後續處理。

    貼文曝光後，大量網友湧入留言，紛紛驚呼「超級噁心」，甚至不少人在討論這根毛到底從何而來，「吃到毛不可怕 可怕的是拿出來一看 它是捲的」、「不想喝飲料了」、「「可能邊抓邊泡吧，你只能說服自己他抓的是胳肢窩」、「靠x，捲的不是腋下就是下面的x」、「哪裡來的體毛」、「不管吃什麼，外食就是這樣，兒子喝波霸奶茶也喝到蒼蠅，無奈之下也只能自認！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播