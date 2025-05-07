蕎麥冬瓜露驚見「捲毛卡粉角」 全網崩潰：是哪裡的毛？

一名網友購買知名手搖的「蕎麥冬瓜露」時，驚恐發現粉角配料居然有根毛。（圖擷取自《爆料公社》）

2025/05/07 15:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣炎熱，手搖飲成了不少民眾消暑首選，但1名消費者近日在台北車站地下街購買飲料時，竟在配料「粉角」中發現1根「捲曲長毛」，畫面曝光後引發大批網友噁心討論。

1名網友昨（6）日下午在台北車站地下街1間知名手搖飲店，購買「蕎麥冬瓜露+粉角」，準備搭客運時解渴，怎料喝沒多久就覺得不對勁，一吐出來竟發現粉角裡有1根又長又捲的毛髮，令人作嘔。他更在《爆料公社》發文中怒問，「你們覺得這是哪個部位的毛？」。

請繼續往下閱讀...

當天晚上8時30分左右，他於內文更新表示，致電店家反映情況，對方表示之後可提供退款，並留下聯絡方式供後續處理。

貼文曝光後，大量網友湧入留言，紛紛驚呼「超級噁心」，甚至不少人在討論這根毛到底從何而來，「吃到毛不可怕 可怕的是拿出來一看 它是捲的」、「不想喝飲料了」、「「可能邊抓邊泡吧，你只能說服自己他抓的是胳肢窩」、「靠x，捲的不是腋下就是下面的x」、「哪裡來的體毛」、「不管吃什麼，外食就是這樣，兒子喝波霸奶茶也喝到蒼蠅，無奈之下也只能自認！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法