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    竹縣國中技藝競賽頒獎 陳宇康室內配線摘冠、呂思嫺烘培奪銀

    勝利國中在「電機與電子職群~室內配線」職類技藝競賽的奪冠者陳宇康。（記者黃美珠攝）

    勝利國中在「電機與電子職群~室內配線」職類技藝競賽的奪冠者陳宇康。（記者黃美珠攝）

    2025/05/07 15:27

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣113學年度國中技藝教育課程技藝競賽今天用「靚青春 技藝在手，掌握人生」為題舉行頒獎和成果展，勝利國中今年在「電機與電子職群~室內配線」職類前6強之中就包辦3名，其中冠、亞軍還同時入袋，該校9年級學生陳宇康就是冠軍得主。

    陳宇康強調備賽時的「心態」很重要，快要考試前他很緊張，練習總有失誤，一度情緒崩潰，是父親鼓勵他「人不可能每次都很完美，有錯誤就修正」，穩住了他的心態，做什麼都能穩住陣腳，因為自己擅長動手做，未來想朝室內配線相關職業邁進。

    另外，精華國中9年級學生呂思嫺是「食品職群~烘焙」職類第2名。

    她說，烘焙是最拿手的項目，從寒假開始練習，學科部分就是一直刷題目到一百分，術科最困難的部分是要在兩小時內做出20顆菊花酥，過程複雜，經過拌皮、油酥、包餡，花瓣的大小還必須一樣，讓她花了不少時間練習剪紙、剪麵皮，能夠獲獎感到很開心。

    副縣長陳見賢勉勵獲獎者說，技職教育對於產業發展至關重要，職業不分貴賤，鼓勵青年學子找到自己的一片天，縣府將持續力推國中階段技藝教育，鼓勵學生探索多元職涯，為竹縣乃至全國培育未來優秀技職人才

    縣府教育局表示，這次的新竹縣國中合作式技藝班是跟私立東泰高中、仰德高中、義民高中以及內思高工合作辦理，共有超過200班的合作式課程，並開設30個自辦班、1個專班，涵蓋10大職群，吸引996名學生選習，其中有14個職種共895人報名參加技藝競賽，有268人榮獲獎項。

    今天活動現場除有成果展示與頒獎典禮，更邀請新生代人氣團體「幽靈水晶（CRYXTAL）」與「FEniX」到場演出，平添活動的熱鬧，另外也播放經剪輯過的影片，記錄著學生從校內學習歷程到競賽現場的精彩瞬間。

    精華國中9年級學生呂思嫺是「食品職群~烘焙」職類第2名。 （記者黃美珠攝）

    精華國中9年級學生呂思嫺是「食品職群~烘焙」職類第2名。 （記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（深色西裝者）聽取學生們簡報他們端上的技藝競賽和研習成果。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（深色西裝者）聽取學生們簡報他們端上的技藝競賽和研習成果。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（深色西裝者）聽取學生們簡報他們端上的技藝競賽和研習成果。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（深色西裝者）聽取學生們簡報他們端上的技藝競賽和研習成果。（記者黃美珠攝）

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