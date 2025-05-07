台中百年泰安車站年久失修慘況曝光 將啟動修復工程

泰安車站通往月台的地下通道壁面老舊殘破。（記者張軒哲攝）

2025/05/07 14:23

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市市定古蹟舊山線「泰安車站」，近期因年久失修，天花板掉落、地下通道水泥龜裂、樓梯壁面崩壞、地面積水，讓遊客觀感不佳。立委楊瓊瓔今（7）日邀集中央與地方相關單位現勘，強調已爭取修復經費，下週將啟動搶救工程，預定明年9月全面修復完成，讓泰安車站風華再現。

立委楊瓊瓔今日舉行「縱貫鐵路舊山線-泰安車站」整體修繕現勘，國營台鐵公司、台中市文化資產處處長李智富、后里區長賴同一、泰安里長謝學和、泰安魅力商圈理事長劉雪美等皆與會，市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分親自到場關心。

請繼續往下閱讀...

舊泰安車站為日治時期建造，屬縱貫鐵路舊山線的主要車站，已功成身退，成為觀光景點，可惜人潮與整體規劃不如苗栗縣勝興車站。泰安里長謝學和表示，舊泰安車站站體牆面多處出現裂縫及漏水，站長室天花板剝落，地下通道地板也破損龜裂，以及窗戶玻璃破損等，保存情況堪憂。

台鐵台中工務段表示，古蹟車站維護不易，已規劃短期與中長期兩階段搶修，務求「救急也救全」。短期部分，包括地下道牆壁、地坪補強補漆，樓梯牆裂縫灌注修補，破窗也會一併更換，預計下週進場動工。至於中長期則由專業建築師設計，規劃全面修復，包括辦公室牆體、門窗更新、屋頂防水、地下道全面翻修等，預算估約300萬元，目標在明年9月修復完成。

后里在地議員陳本添說，舊泰安車站見證后里鐵道歷史，搶救修復計畫刻不容緩，期待恢復昔日榮景，吸引觀光客到訪。

楊瓊瓔呼籲中央與地方共同維護文化資產，她承諾會積極向文化部與台鐵公司爭取經費，若車站修復完成，將與水圳、登山步道、隧道等周邊景點形成串聯效應，提升整體觀光量能，有助活絡地方經濟。

泰安車站通往月台的地下通道水泥龜裂。（記者張軒哲攝）

泰安車站年久失修，天花板剝落。（記者張軒哲攝）

台中市市定古蹟舊山線「泰安車站」將啟動搶救工程，預定明年9月全面修復完成。 （記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法