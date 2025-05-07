冷氣室外機纏繞黑眉錦蛇 女住戶嚇到花容失色

台中北區某大樓中庭，昨晚出現一尾黑眉錦蛇纏繞在冷氣室外主機上。（民眾提供）

2025/05/07 15:20

〔記者許國楨／台中報導〕昨晚一場突如其來的驚魂，讓台中市北區某大樓住戶難忘，一名女住戶當時準備搭乘電梯返回住處，經過中庭時，赫然發現一樓住戶的冷氣室外機上，竟纏繞盤據著一條長蛇，當場嚇到花容失色，向大樓保全反應，所幸最後確認是無毒的台灣黑眉錦蛇，並通報相關單位抓走，虛驚一場。

根據住戶描述，這條蛇長度約落在1.2至1.5公尺之間，身軀纖長，體色呈褐綠混雜並帶有明顯斑紋，經專業人員到場辨識，確定為台灣黑眉錦蛇（學名：Elaphe carinata），屬於台灣原生的無毒蛇類，常見於山區與農村，偶爾會誤闖民宅尋找食物或棲息處。

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目擊的女住戶事後回憶當下情景仍心有餘悸：「我一看到那條蛇，整個人僵住了，它就在外牆和冷氣機管線那邊來回移動，我真的差點腿軟！」她立刻奔向大樓通知保全人員，保全則依標準作業流程通報1999市政專線，由市府農業局聯繫相關單位，安排專業廠商前來捕捉。

農業局到場人員表示，黑眉錦蛇在都市邊緣地帶出現並不罕見，主要以老鼠、鳥蛋為食，對人類無害，性情溫和，除非受到驚嚇或威脅，否則不會主動攻擊。

這類蛇類其實有助於自然生態平衡，是天然的「鼠患剋星」，所幸本次事件中無人受傷，蛇也平安被妥善處理，提醒民眾若發現蛇出沒，切勿自行驅趕或捕捉，應保持距離並立即通報，由專業人員處理最為安全。

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