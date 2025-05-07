桃園鐵路地下化經費暴漲73％ 地方憂綠捷延伸中壢財務不堪負荷

「桃園捷運綠線延伸中壢案」將進入實質開發階段，只是依鐵路地下化經驗，民代憂心未來經費會暴漲。（交通局提供）

2025/05/07 15:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院於前年12月29日核定「桃園捷運綠線延伸中壢案」綜合規劃報告，交通局將工程細部設計送公共工程委員會審核通過，只是延伸線經費與桃園鐵路地下化經費都是在2017年前瞻計畫核定的金額，其中鐵路地下化於2021年施工，經費暴漲73％，如今延伸線工程開始啟動，地方人士憂心財務將不堪負荷。

捷運工程局副總工程司魏光譽表示，前幾年中央釋出過多的軌道工程，導致政府必須付出更高的代價才能找到廠商，如今中央放慢核定的速度，也讓市場上不會有廠商拿翹的情形，目前計畫內容已經公共工程委員會核定，延伸線計畫是否順利發包及是否需調整經費，則需視實際招標情形而定。

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市議員呂林小鳳表示，前總統蔡英文上任推動前瞻計畫，其中軌道建設是重頭戲，當時桃園市政府拿下「桃園鐵路地下化」、「捷運綠線」、「捷運綠線延伸中壢案」等3項工程，行政院於2017年核定「桃園鐵路地下化」經費為1048億元、「捷運綠線延伸中壢」則是361億元，「桃園鐵路地下化」工程於2021年動工，經修正後總費用從1048億元暴漲至1817億元，按照鐵路地下化的經驗，延伸線如今才核定施工，未來暴漲費用可能超過200億元，市府應該要提早因應。

議員楊朝偉提到，捷運綠線延伸中壢計畫經費361.59億元，其中中央補助209.64億元，地方自負152.13億元；如果經費增加200億元，按照比例，中央要多負擔116億元，市府應該要從新核算正確金額，並儘速報請中央核定。

綠線延伸中壢段計畫自八德區捷運綠線G01建德興豐站起，路線向西延伸至台鐵中壢車站，與機場捷運A23站地下加長月台轉乘，全長約7.2公里，設有1座高架與5座地下等6座車站。

捷運工程局長劉慶豐表示，未來台鐵中壢車站將是捷運綠線延伸線、機場捷運線及台鐵三鐵共構車站；G26站緊鄰體育園區，G29站則為市立醫院預定地，整體路線將服務沿線社會住宅、學校、醫療機構及多處聯合開發基地，並與既有機場捷運和捷運綠線無縫連接，形成環狀捷運路網，強化桃園、中壢與航空城之間的軌道串聯。

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