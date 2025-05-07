不一樣的母親節！ 台中永隆國小感恩三寶媽、四寶媽辛勞

台中大里永隆國小今天慶祝母親節，邀請辛苦的「四寶媽」、「三寶媽」到學校，由小孩獻上母親節賀卡說感謝。（記者陳建志攝）

2025/05/07 15:03

〔記者陳建志／台中報導〕母親節將至，台中大里永隆國小今天舉行母親節慶祝活動，有感於當今社會少子化問題越來越嚴重，願意生3胎、4胎非常不容易，今天特別邀請70多位六年級學生的「三寶媽」、「四寶媽」到學校，由小朋友親自送上卡片和深深的擁抱，表揚並感謝媽媽照顧小孩的辛勞。

大里永隆國小校長張永志表示，為了感謝辛苦的媽媽，今年母親節學校安排了一系列活動，包括「一年級一日孕媽咪」、「二年級畫我媽媽」、「三年級動手動口表達愛意」、「四年級感恩限時批」、「五年級愛在雲端裡」、「六年級愛的抱抱」，讓各年級的孩子們，用不同的方式，表達對母親或主要照顧者的感恩。

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張永志表示，少子化下不少學校都出現減班，但學校至今每年都滿招，還要進行總量管制，統計後發現家中有3個兄弟姊妹，光六年級就有72位，有4位兄弟姊妹更有6位，在當今社會氛圍下相當難得，為了鼓勵年輕人敢結婚、多生，且肯定這些要照顧3個、4個小孩的辛苦媽媽，今天特別邀請她們到學校，由小朋友送上母親節卡片、蛋糕，還有一個深深的擁抱，感謝媽媽的辛勞。

身為「四寶媽」的王韻棻說，自己有3個兄弟姊妹，先生家裡則有4個兄弟姊妹，從小成長經驗，覺得這樣家裡比較熱鬧，小孩也比較有伴，所以結婚後原本就規畫生3個小孩，後來因為緣分又在去年生了老4，現在才11個月大。坦言4個小孩要照顧、接送確實經常有分身乏術的感覺，所幸家裡自己開公司，時間比較彈性，加上和公婆一起住，公公和婆婆可以幫忙照顧、接送，目前還都能應付得來。

身為「三寶媽」的施沛宜也說，自己也有3個兄弟姊妹，婚後原本規畫生2個，但因為緣分又生了小兒子，一次要照顧3個小孩，在年紀還小的時候確實比較辛苦，所幸大兒子很貼心，會幫忙照顧最小的弟弟，像現在就會叫念小一的弟弟起床，減輕她的負擔，不過現在老大要補習、老二的女兒要學英文，最小的弟弟則要學直排輪，有時候接送真的分身乏術，幸好先生會分擔照顧，很開心學校母親節能安排這樣的活動。

台中大里永隆國小今天慶祝母親節，邀請辛苦的「四寶媽」王韻棻（右）到校，由兒子獻上深深的擁抱和感謝。（記者陳建志攝）

台中大里永隆國小今天慶祝母親節，邀請辛苦的「三寶媽」到學校，小朋友獻上深情的擁抱說感謝。（記者陳建志攝）

台中大里永隆國小今天慶祝母親節，邀請辛苦的「三寶媽」到學校，小朋友獻上卡片和蛋糕說感謝。（記者陳建志攝）

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