台鐵與白沙屯媽祖聯名 創貫通石、大肚成功和金鏟子禮盒

台鐵與白沙屯媽祖聯名商品。（台鐵公司提供）

2025/05/07 14:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今（7）日宣布與白沙屯媽祖再度攜手打造「拾子．平安產」禮盒，內含「觀音隧道貫通石」、「大肚成功車票」及「金鏟子」，有「好孕到」與「好運到」的諧音。

去年台鐵公司與白沙屯拱天宮合作，推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，網購秒殺售罄；今年再度聯名推出限量「拾子．平安產禮盒」，白沙屯媽祖很喜歡小孩，進香途中有許多溫馨感人的故事，媽祖又有天上聖母之稱，所以禮盒設計特別以媽祖手抱襁褓中嬰孩之姿，象徵媽祖將好孕賜予祈求新生命降臨的家庭，並保佑平安順產。

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台鐵公司表示，今年的貫通石是蘇花改工程爆破觀音隧道時收集的珍貴石頭，蘊含著觀音送子的美好寓意，而「石子」的音同「拾子」，台鐵將這些充滿祝福的貫通石綁上紅線代表緣分的連結，並搭配象徵助孕的「金鏟子」及「大肚成功車票」，為每一位期待新生命到來的家庭送上真摯的祝福，讓白沙屯媽祖的神恩加持護佑孕育如願（大肚成功）。

「拾子．平安產禮盒」是由台鐵公司附業營運處古時彥處長與白沙屯拱天宮管理委員會王城常務委員，一同進行過香爐儀式，恭請白沙屯媽祖降幅加持；但為了讓媽祖的庇佑更加乘，建議每一位準父母們親至白沙屯拱天宮參拜並祈求好孕。

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