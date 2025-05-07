白沙屯媽起駕 許淑華帶藍委插隊鑽轎底引眾怒

許淑華竟然伸手，示意要受天宮主委陳登岳旁邊、最靠近直播鏡頭的「副主委」男子退到第二排。（圖擷取自白沙屯媽祖網路電視台 YouTube）

2025/05/07 15:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白沙屯媽祖進香首次駐駕在名間鄉松柏嶺受天宮，清晨6點媽祖婆起駕前，南投縣長許淑華與立委游顥、馬文君等人上香獻花、鑽轎底。南投公民團體「台灣真內地青年團」在社群平台分享一段影片，指出南投縣長許淑華帶著國民黨立委游顥、馬文君插隊，影片中許淑華還示意要受天宮主委陳登岳旁邊、最靠近直播鏡頭的「副主委」男子退到第二排。

「台灣真內地青年團」在社群平台Threads貼出一段影片，影片中媽祖鑾轎起駕期間，許淑華帶著馬文君、游顥等人急忙往等待鑽轎底隊伍最前方衝去，一行人在跪著等媽祖期間，許淑華竟然伸手，示意要受天宮主委陳登岳旁邊、最靠近直播鏡頭的「副主委」男子退到第二排，副主委也退至第二排。

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網友看到貼文後紛紛留言怒批「國民黨的人就是很愛耍特權，嗯，然後南投的人，就很愛這群耍特權的人，到底是有什麼PTSD？」、「部分鑽轎腳都排2排或3排？ㄧ排佔5個是在卡C位嗎？很難抬轎，會造成轎班抬轎困擾啊，讓你排後面還去前面，真的令人無言，連乖乖排隊不會嗎？如果整排左右排太寬鑽轎腳，大部分都會被拉走」。

還有人表示，民眾好好排隊，就縣長帶著二個舔共立委跟一群跟班帶頭插隊！謝謝媽祖成為無良政客的照妖鏡，讓他們在世人面前原形畢露！「做出傷害台灣傷害人民的事，還敢求賜福～真的很討厭 」、「有點強迫神明經過他們上空，轎子都斜成那樣」；也有網友護航「這是安排許淑華縣長他們送駕時，他們被告知的，怎麼被你變成插隊了？」

副主委退至第二排。（圖擷取自白沙屯媽祖網路電視台 YouTube）

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