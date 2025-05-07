竹縣長盃龍舟賽點睛祈福 49隊報名近年最多

新竹縣長盃龍舟競賽預計5月30日在新豐鄉池和湖畔登場，縣長楊文科（右二）今日主持龍舟點睛及下水祈福儀式，並與議長張鎮榮（左二）等人，共同為大會龍舟開光點睛。（記者廖雪茹攝）

2025/05/07 14:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長盃龍舟競賽預計於端午節連假首日的5月30日，在新豐鄉池和湖畔登場，今年共吸引49隊報名，為近年參賽隊伍最多的一次，總奬金40萬5000元；為祈求賽事順利、選手平安，縣長楊文科今（7日）主持龍舟點睛及下水祈福儀式，並與議長張鎮榮、新豐鄉長徐煒傑及池和宮主委陳昱成等人，共同為大會龍舟開光點睛。

今天上午新竹縣下起滂沱大雨，楊文科表示，縣府積極推廣龍舟運動，透過競賽活動陶冶縣民身心，並藉此傳承端午節划龍舟的文化意涵；龍舟點睛及下水祈福儀式正巧碰到下雨，有開水路、遇水則發的好預兆，邀請全國民眾5月30日（星期五）蒞臨池和湖觀賞龍舟賽，為參賽隊伍加油打氣，共同感受水上競速的刺激與熱血。

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新豐鄉長徐煒傑說，端午龍舟賽當日除競賽外，還有13鄉鎮市的農特產展售，鄉公所和農會提供新鮮鴨蛋品，讓民眾品嚐在地特產美味，觀賽之餘，別忘了前往香火鼎盛的池和宮祈福，順道漫步紅樹林生態步道和觀海大道，或是騎乘自行車經由雙新自行車道到桃園新屋，欣賞沿途海岸風光。

教育局長楊郡慈表示，縣府與議會攜手推廣傳統民俗及全民運動，鼓勵各界不分年齡、性別、國籍踴躍組隊參與，體驗龍舟競賽的樂趣，今年共49隊報名參與比賽，分為機關組4隊、公開組18隊、混合組27隊。

此次比賽亮點豐富，除了最高獎金達10萬元，總獎金高達40萬5000元外，現場更設有親子闖關活動、無人機足球科技體驗，適合闔家大小共度端午佳節。

新竹縣長盃龍舟競賽預計於端午節連假首日的5月30日，在新豐鄉池和湖畔登場，縣府今天辦理龍舟點睛及下水祈福儀式。（記者廖雪茹攝）

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