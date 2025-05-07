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    宮廟糾紛無端被牽扯 南市副發言人林唯莉回應了

    宮主林平穩左眼被打得嚴重受傷。（民眾提供）

    宮主林平穩左眼被打得嚴重受傷。（民眾提供）

    2025/05/07 16:00

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕有關週刊報導台南市府副發言人林唯莉家人開設宮廟引發糾紛一事，林唯莉表示，爸爸因糾紛被打成失明，照顧父親已心力交瘁，卻因職務關係，被誤解為「擋箭牌」實屬無奈。

    據了解，南市東區某宮廟傳出信徒指控宮廟執行長林益聖，以收驚、淨身儀式名義，涉嫌性騷擾與詐財，宮主林平穩（林益聖之父）則搬出「我女兒是市府副發言人」作為擋箭牌施壓，目前全案由市警一分局受理報案。

    林唯莉強調，和哥哥已多年未連絡，知道此糾紛時也相當震驚，哥哥早已成年，行為自行負責。此次糾紛，希望雙方能夠理性處理，若有涉及任何不法行為，應循司法途徑解決，期盼儘速查明清楚。

    林唯莉表示，事情發生時，父親因前往現場了解情況，不幸遭受暴力撞擊，導致單眼失明，父親年事已高，因此身心受重創。此暴力事件是公訴罪，目前已交由司法查明，期盼糾紛早日落幕。

    林唯莉無奈表示，為照顧年邁父母返鄉服務，從不過問哥哥在外之事，和哥哥也幾乎沒有往來，更不曾有任何施壓之實。被說成擋箭牌，被無端捲入，實屬無奈。

    林平穩表示，他接到電話後前往宮廟了解情形，孰料才講不到3分鐘，對方突然用酒瓶惡狠狠地朝他臉部砸過來，當下他一陣暈眩，就發現左眼不斷冒血，整件衣服被染得血紅，對方還持續嗆：大不了打死他，我再去坐牢。

    林平穩輾轉從市立醫院到成大醫院，研判眼球破損太嚴重，必須緊急手術。出院後立刻前往警局報案，希望司法能早日嚴懲暴力。

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