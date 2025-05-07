新北新莊、三重危險建物都更 啟動公展邁向重建之路

新北市新莊區的帝王城社區申請都更，已辦理公開展覽，象徵重建之路邁向重要一步。（圖由都更處提供）

2025/05/07 14:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市老舊房屋多，市府提供多元途徑，協助社區遠離危險居住環境，加速都更重建。近期新莊區「帝王城」社區及三重區捷運三重國小站周邊老舊建物的都市更新事業與權利變換計畫，今年4月已啟動公開展覽程序，象徵重建之路邁出重要一步。

新北市都市更新處指出，坐落於新莊區的帝王城社區，2019年由熱心里長協助住戶，向市府反映建物混凝土剝落等問題，市府啟動輔導機制，協助社區成立管理委員會，更全額補助完成海砂屋鑑定，藉由市府團隊輔導及新北市住宅及都市更新中心進場協助，社區積極尋求建商及整合都更意願，今年初順利送件報核，5月辦理公開展覽，將進入都更審議程序。

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另一處位於三重區捷運三重國小站周邊的老舊建物，現況為2層樓老舊公寓，長期以來面臨混凝土剝落、鋼筋裸露及嚴重鏽蝕等結構安全問題，經評估確認為耐震能力不足的危險建築物，住戶凝聚共識取得全體同意，希望透過防災都更，重建安全家園。

新北市政府都市更新處處長康佑寧表示，2019年起市府大力推動都更三箭政策，以多元都更方式協助老舊、危險社區重建及整建維護，至今已核准逾1100案，是過去20年來的7.5倍，可見市民重視居住安全，逐漸養成都更觀念。

康佑寧補充，除了防災型都更專案，市府針對海砂屋也提供免費「挺安全」鑑定方案，以及後續多元都更途徑，並針對一般都更提供容積獎勵，鼓勵危險建築加速重建。

另外，去年底申請報核的三重海砂屋案，屬市府公告實施「迅行劃定更新地區」，實施者已取得全體地主同意，依規定免舉辦公開展覽及公聽會，縮短行政流程，加速進入審議程序。

新北市新莊區「帝王城」社區出現水泥土塊剝落，影響居住安全。（圖由都更處提供）

新北市新莊區捷運三重國小站周邊的老舊建物，曾出現水泥土塊掉落情形。（圖由都更處提供）

新北市三重區捷運三重國小站旁的老舊社區申請都更，圖為先前混凝土塊剝落，影響安全。（圖由勞工局提供）

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