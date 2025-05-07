虎航現場玩遊戲抽機票 線上旅展單程未稅799元起

台灣虎航參加高雄市旅行公會國際旅展，祭出超過4000份抽獎，包含不限航點來回機票。（資料照）

2025/05/07 13:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025高雄市旅行公會國際旅展5月9日至12日在高雄展覽館舉行，台灣虎航攤位（A16）舉辦遊戲體驗，祭出超過4000份抽獎，包含不限航點來回機票；同時間也舉辦線上旅展，優惠機票單程未稅799元起。

台灣虎航表示，這次攤位以色彩繽紛旅遊書為主軸，並以吃貨天堂、藝文巡禮、戶外玩咖、親子同遊等不同旅遊喜好，呈現各地玩樂特色。虎航邀民眾透過現場遊戲互動，測驗自己屬於哪個喜好派別，還能抽台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金、三井Outlet商品抵用券、日本王子集團Smart Inn飯店住宿券等逾4000份禮物。

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另外，民眾若於現場出示不限日期不限航點之本人台虎登機證或是電子行程單，可參加「玩翻世界」AI拍貼機體驗，隨機和各地的著名景點進行合影，並將印刷出來的拍貼照片帶回家。每組登機證或電子行程單限參加一次，更多訊息請見活動頁。

台灣虎航也同步推出線上旅展，促銷期間為2025年5月9日上午10時起至2025年5月12日晚間11時59分，可訂購旅行期間為2025年5月9日起至2025年10月25日，單程未稅799元起的旅展限定優惠促銷價，適用於高雄及台中出發的航線。

此外，線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2025年10月25日期間出發的訂單確認信，即可兌換展場限定成交禮，成交禮每天數量有限，送完為止。

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