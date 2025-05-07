千萬別觸碰！ 竹北新月沙灣沙灘驚見僧帽水母

新竹縣竹北市新月沙灣是夏季的熱門景點，但市公所提醒，近日有民眾在沙灘上發現擁有劇毒的「僧帽水母」蹤跡，提醒市民若看到千萬不要觸碰！（圖擷取自竹北市公所臉書粉專）

2025/05/07 15:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕進入五月立夏，氣溫也逐漸升高，不少民眾開始會到海邊戲水，新竹縣竹北市新月沙灣是夏季的熱門景點，但市公所提醒，近日有民眾在沙灘上發現擁有劇毒的「僧帽水母」蹤跡，市民若看到粉紅，綠、藍或紫色，外觀像透明小塑膠袋的物體，就有可能是僧帽水母，千萬不要觸碰！

新竹市水上救生協會前2天在竹北新月沙灣做船艇訓練時，教練在沙灘上發現含有劇毒的僧帽水母，熱心的在臉書社團分享，提醒到新月沙灣踏浪玩水的民眾注意，千萬不要觸碰。

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竹北市公所表示，新月沙灣除了擁有遼闊的沙灘之外，也是欣賞落日夕陽的絕佳去處。不過近日有民眾在沙灘上發現「僧帽水母」的蹤跡，因僧帽水母有劇毒，如果誤觸會造成劇痛，傷口會有紅色鞭痕，毒素也有可能引發過敏反應干擾心肺功能。

提醒市民朋友留意，如果在沙灘上看到粉紅，綠、藍或紫色，外觀像透明小塑膠袋的物體，就有可能是僧帽水母，千萬不要觸碰。開心戲水之餘，也要小心各種潛在的危險！

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