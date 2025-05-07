史努比沒了！澎湖花火節無人機「落漆」 縣府將與廠商解約停飛

澎湖花火節開幕無人機表演落漆，澎湖縣政府宣布今年停飛。（記者劉禹慶攝）

2025/05/07 15:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際花火節重頭戲無人機秀，開幕式「落漆」，引發各界負評不斷，期望第2場能一雪前恥，出現完整的史努比圖案，不料今（7）日在施放前夕，突傳出今年無人機秀取消，縣府將與廠商解約，也就是說，今年花火節將只會施放煙火，不再有無人機表演。

而這也寫下花火節與國際品牌合作無人機秀6年以來，首次停飛紀錄，至於合作品牌史努比其他活動仍照常舉行，但縣府未來也將向廠商求償。

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據了解，雖然花火節開幕日天公作美，無人機順利升空，但圖形卻多未展開，原本預期看到的史努比圖案根本看不出來，讓現場1萬多名觀眾鴉雀無聲，被喻為史上最爛的花火節開幕式，雖然廠商解釋為「不明訊號」干擾，但令外界質疑編列1500萬元無人機秀，首場就「落漆」，還被喻為「抽筋史努比」、「史上最爛開幕秀」。

針對開幕式無人機圖案秀「落漆」，澎湖縣政府旅遊處原本表示，開幕式無人機群飛部分圖形沒有正常展演，廠商回覆係因有不明訊號干擾，經查無人機設備數據，顯示訊號明顯被干擾，目前正深入瞭解希望找出干擾源，後續場次如何避免，恢復正常演出。

不料，言猶在耳，在明（8）日即將施放前夕，卻驚傳今年無人機群將停飛，澎湖縣政府旅遊處證實，已與廠商達成停飛協議，雙方依循契約規定解約，今年的花火節將不會再有無人機表演，但壯觀的煙花秀仍照常施放。

無人機試飛時，還能出現完整圖案。（澎湖縣政府提供）

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