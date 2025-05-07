他抱怨想請客卻被AZ制 一票人看帳單「碳烤香腸850元」大歪樓

日前一名男網友抱怨，想請客卻遇到詭異的AZ制，但更多網友看到帳單明細中，有一項單品名為「手工碳烤香腸」的料理，一份要價850元，被嚇得紛紛留言吐槽。（圖擷取自「爆廢公社公開版」臉書）

2025/05/07 15:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕與他人一起外吃飯，不時會因為結帳等事宜發生各種爭執，日前一名男網友發文抱怨，他與別人一起去吃飯，事後他想請客，同行女性友人聲稱願意出一些錢，未料3000多元的帳單對方僅給尾數幾十元，讓當場他傻眼。貼文一出，不少網友看到帳單明細上「1餐點」價格後，讓留言討論整個大歪樓。

據了解，該名男網友近日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文指出，他與其他人一起外出用餐，事後消費金額加服務費，總計3053元。他向同行者表示願意請客，結果一名女性友人搶過帳單並跟他說，「我們不是情侶，所以也要出一點，不然很奇怪」，接著給他帳單尾數53元的零錢，讓他疑惑不已，「現在是啥意思？」

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貼文曝光後，許多網友吐槽女子詭異的「出一點」定義，「你是好人的意思」、「AZ制，你頭他尾」、「便宜先佔先贏的意思」、「30+53=3053 沒毛病啊」、「你出30，她出53，還賺到了」、「一人一半，她出後面那一半」、「這種人比不出更可惡，出那零錢，只是想堵住其他人說她沒出錢而已，辜名釣譽無非如此」。

但更多網友看到帳單明細中，有一項單品名為「手工碳烤香腸」的料理，一份要價850元，被嚇得紛紛留言吐槽，「想看850的香腸長怎樣」、「我只看到香腸850，夭壽唷」、「手工碳烤香腸是鑲黃金的嗎？」、「有沒有可能不是一道食物，而是一項服務呢？」、「這間店家勢必可以超越士林香腸，成為台灣第一大香腸」、「看到這照片裡的價錢，我覺得你是故意繞一圈來臭店家，但我沒有證據」。

大批網友直言，無法想樣一份850元的手工碳烤香腸，外觀到底長怎樣，味道又是否擔當得起售價。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

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