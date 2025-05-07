不必為省錢墊衛生紙 彰化家扶少女收到愛心棉棉笑了！

向月經貧窮說再見！彰化家扶中心收到民間捐贈將近24萬片衛生棉。（記者劉曉欣攝）

2025/05/07 14:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化家扶少女不必再擔心經期棉棉不夠用！彰化家扶中心今天（7日）收到民間愛心捐贈價值約50萬、將近24萬片的衛生棉，讓該中心扶助的2200位女性終於不必在經期再斤斤計較用了幾片棉棉，擺脫「月經貧窮」。

彰化家扶中心表示，根據統計，女性一生平均估花10萬元購買衛生棉，隨著物價上漲，對於家扶少女來說，每月使用棉棉也要儘量省著用。感謝嬌聯公司與國際獅子會300D 1區、北斗奠安慈善功德會連續第3年捐贈愛心衛生棉，3年累計下來已捐贈1095箱，市價150多萬元的衛生棉。

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彰化家扶中心指出，收到的愛心棉棉，將會依照尺寸、型號來分類，再分送到家扶所扶助的女性手中，平均每人都可以拿到100片左右。有家扶少女就開心的說，平常媽媽為了省錢，都是買特價的大包裝，但入睡容易外漏沾到床單與褲子，拿到愛心棉棉，就不必在經期使用衛生棉要斤斤計較了，也不必為了省錢用衛生紙來墊。

向月經貧窮說再見！彰化家扶中心收到民間捐贈將近24萬片衛生棉。（記者劉曉欣攝）

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