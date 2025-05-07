清大辦大新竹移工籃球賽 免費報名還送束口袋

清大籌辦大新竹移工籃球賽，限定移工免費報名，還送束口袋，邀移工報名參與。（清大提供）

2025/05/07 14:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕全台移工已超過80萬，光在大新竹地區就超過5萬移工，清華大學6月7、8日在竹北星際籃球場辦理大新竹移工籃球賽。籌畫賽事的清大運動事業及政策中心主任黃煜表示，離鄉背井的移工是國內產業運轉的重要推手，在異鄉打拼的移工們，也需適當的休閒活動，因此籌辦這場只限移工參加的籃球賽事。

黃煜說，大新竹5萬名移工，約是5%的大新竹人口。其中，來自菲律賓的移工就超過一半，加上菲律賓是僅次於美國最愛籃球的國家，因此選定舉辦籃球比賽。且為打造移工專屬賽事，3月就與移工研商確保賽事符合移工習慣，如國內籃球場上常見的鬥牛是三對三的半場籃球賽事，但菲律賓球友習慣全場五對五。另在賽事報名表增加最喜愛的歌曲欄位，主辦單位將邀請菲律賓籍DJ在賽事現場播放移工們最愛的音樂帶動氣氛。

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而菲律賓國慶日是6月12日，當天也安排在賽事開幕典禮播放菲律賓國歌，這項首次舉辦的籃球賽事期搭起在地住民與移工的互動平台，籃球賽事只是開端，清大將以社會責任計畫「REAL X–從移居到宜居」為移工開設語言、理財、反詐騙與法務等課程，並協助企業改善移工勞動與人權處境，讓移工感受新竹是個宜居城市。

而為鼓勵移工參與，此次賽事免收報名費，還可獲得束口袋、環保餐具組及多功能筆等諸多贈品。賽事全面「環境友善」採無紙化、廢棄物減量、重複使用輸出物、綠色採購及鼓勵自帶環保杯等環境友善措施，即日起到5月21日止報名，可電洽：0910-245687。

清大辦大新竹移工籃球賽，限定移工免費報名，還送束口袋，還有吉祥物與移工一起拍照宣傳。（清大提供）

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